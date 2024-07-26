مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول آلية تطبيق عقوبة الشيبي.. وسبب تحويل شكوى الأهلي للانضباط

أوضح مصدر من رابطة الأندية آلية تطبيق عقوبة محمد الشيبي لاعب بيراميدز خلال مباراة الأهلي.

وعوقب الدولي المغربي بالإيقاف 3 مباريات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه بعد تعرضه للطرد المباشر. (طالع التفاصيل وعقوبات المباراة من هنا)

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "تم إيقاف الشيبي 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب 3 مخالفات في لوائح الدوري المصري".

وتابع "اللعب العنيف عقوبته إيقاف مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وعدم الامتثال لقرار الحكم عقوبته تبدأ بغرامة من 25 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه كحد أقصى".

وأكمل "ومحاولة الاعتداء على لاعب الخصم بعد الطرد هي الإيقاف 3 مباريات".

وأوضح "ووفقا للائحة لا يتم تجميع العقوبات والغرامات، بل يتم تطبيق العقوبة الأكبر من كل البنود وهذا ما حدث".

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وفي نفس السياق كشف أيضا المصدر قائلا: "الأهلي قدّم 5 وقائع مختلفة في أسطوانة مدمجة مطالبا بحقوقه في مباراته ضد بيراميدز، وحوّلنا الأمر للجنة الانضباط لمراجعتها".

وأتم "أي شيء أو دليل يُقدم عن طريق فيديو يتم تحويله للجنة الانضباط ولا دخل للجنة المسابقات في ذلك".

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وانتصر الأهلي على بيراميدز بنتيجة 1-0 بهدف وسام أبو علي في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وشهد اللقاء طرد محمد الشيبي لاعب بيراميدز وخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي.

وجاءت العقوبات كالتالي:

- إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه "بسبب طرده للعب العنيف ومحاولة الاعتداء على الخصم بعد الطرد وعدم الامتثال لقرار الطرد مما أدى إلى تعطيل المباراة".

تعرض الشيبي للطرد المباشر بسبب تدخل قوي على حسين الشحات.

- تغريم الأهلي 50 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

- حرمان 75 مشجعا من المتواجدين بالمقصورة الأمامية في اللقاء من حضور مباراتين.

- تغريم بيراميدز 25 ألف جنيه بسبب الاعتراض الجماعي على قرارات الحكم من الجهاز الفني والإداري.

- إيقاف خالد عبد الفتاح مباراة واحدة بسبب حصوله على إنذارين.

وتعرض خالد عبد الفتاح للطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد حصوله على إنذارين.

- إحالة الشكاوى المقدمة من بيراميدز والأهلى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.