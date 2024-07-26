إيقافات وغرامات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 31

أصدرت رابطة الأندية عقوبات مباراة بيراميدز والأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على بيراميدز بنتيجة 1-0 بهدف وسام أبو علي في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وشهد اللقاء طرد محمد الشيبي لاعب بيراميدز وخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي.

وجاءت العقوبات كالتالي:

- إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه "بسبب طرده للعب العنيف ومحاولة الاعتداء على الخصم بعد الطرد وعدم الامتثال لقرار الطرد مما أدى إلى تعطيل المباراة".

تعرض الشيبي للطرد المباشر بسبب تدخل قوي على حسين الشحات.

- تغريم الأهلي 50 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

- حرمان 75 مشجعا من المتواجدين بالمقصورة الأمامية في اللقاء من حضور مباراتين.

- تغريم بيراميدز 25 ألف جنيه بسبب الاعتراض الجماعي على قرارات الحكم من الجهاز الفني والإداري.

- إيقاف خالد عبد الفتاح مباراة واحدة بسبب حصوله على إنذارين.

وتعرض خالد عبد الفتاح للطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد حصوله على إنذارين.

- إحالة الشكاوى المقدمة من بيراميدز والأهلى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

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وقلص الأهلي الفارق مع بيراميدز لنقطتين في الأمتار الأخيرة من مسابقة الدوري ويمتلك 3 مباريات أقل.

كما عوقب عمر السعيد لاعب طلائع الجيش بالإيقاف لمباراة واحدة بعد الطرد ضد فاركو.

وكذلك عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي وعبد الجواد محمد لاعب الجونة بالإيقاف لمباراة واحدة بسبب الطرد أيضا.