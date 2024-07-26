سلوت: صلاح يملك ميزة لا يملكها الكثير غيره هذا الموسم

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 00:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أبدى أرني سلوت مدرب ليفربول سعادته بخوض محمد صلاح نجم الفريق للفترة التحضيرية بصورة كاملة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال سلوت في تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي: "من المهم لكل لاعب أن يخوض الفترة الدريبية كاملة ولكن هذا شبه مستحيل لأغلب لاعبينا".

وأضاف "في الوقت الحالي هناك العديد من اللاعبين خاضوا اليورو وبطولات أخرى".

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وأكمل "أعتقد أنه في الوضع المثالي كل لاعب يريد أن يحظى بفترة تحضيرية لائقة".

وأوضح "لحسن الحظ مو (صلاح) حظي بها هذه المرة، بينما لم يحظَ بها الكثير من الآخرين للأسف، ولكن هذا هو الحال في تلك الأيام".

ويستعد صلاح لخوض موسمه الثامن بقميص ليفربول.

وانضم صلاح لصفوف الريدز في صيف 2017، وتألق في موسمه الأول ليفوز بجائزة الهداف برقم قياسي في ذلك الوقت للدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حيث سجل 32 هدفا.

وتوج صلاح مع ليفربول بعدة بطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020، بعد غياب 30 عاما للبطولة السالف ذكرها عن النادي.

ويلعب صلاح للمرة الأولى في ليفربول تحت قيادة مدرب آخر غير يورجن كلوب، الذي قاد الريدز منذ أكتوبر 2015 إلى نهاية الموسم الماضي.

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