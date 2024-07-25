فرنسا تواجه إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عاما

ضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع أوكرانيا في نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عاما.

وتستضيف أيرلندا الشمالية البطولة في الفترة من 15 وحتى 28 يوليو الجاري.

وتفوق منتخب إسبانيا على إيطاليا بهدف دون رد في مباراة استمرت لشوطين إضافيين.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وفي الدقيقة 100 سجل بول فورتوني هدف فوز اللاروخا.

Pol Fortuny gives Spain the lead 🔥#U19EURO pic.twitter.com/yHXGV4wQxB — UEFA U19 EURO (@UEFAUnder21) July 25, 2024

وقاد فالنتين أتانجانا منتخب فرنسا للفوز على أوكرانيا في المباراة الثانية للمربع الذهبي بهدف دون رد.

وسيلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا في النهائي يوم الأحد المقبل لحسم هوية البطل.

وتأهلت منتخبات إيطاليا وفرنسا وأوكرانيا وإسبانيا والنرويج بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاما والتي ستقام في تشيلي العام المقبل.

ويأمل منتخب إسبانيا في حصد اللقب للمرة الـ 12 في تاريخه والانفراد بالرقم القياسي.

ويتساوى منتخبا إسبانيا وإنجلترا كأكثر من توج باللقب برصيد 11 لقبا.

فيما يأمل منتخب فرنسا الفوز بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.