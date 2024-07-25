بعد ظهوره للمرة الأولى في قائمة الدوري.. من هو محمد عبد الله جناح الأهلي؟

الخميس، 25 يوليه 2024 - 23:28

كتب : حسام نور الدين

محمد عبد الله علي - الأهلي

يتواجد محمد عبد الله الجناح الشاب في قائمة الأهلي لمواجهة المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 للدوري المصري.

من هو محمد عبد الله؟

جناح يلعب في فريق مواليد 2005 بالنادي الأهلي.

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يجيد عبد الله اللعب أيضًا كصانع ألعاب.

القدم اليسرى هي الأكثر تميزا لدى جناح الأهلي الواعد.

ويتميز اللاعب بالسرعة وقدرات مميزة في المراوغة وصناعة اللعب.

كما سجل عدة أهداف في مختلف مراحل الدربي السنية أمام الزمالك، واشتهر خلالها بقوة تسديداته.

وتم قيد اللاعب في القائمة الإفريقية للموسم الماضي.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي هو أول من يصعد اللاعب للفريق الأول.

وتواجد عبد الله في قائمة الأهلي لمباراة الألومنيوم في كأس مصر ولكنه لم يشارك.

وفاز الأهلي على الألومنيوم بهدف دون رد في دور الـ 32 للكأس، ليتأهل لمواجهة فاركو في دور الـ 16.

كما يلعب عبد الله مع منتخب الشباب تحت قيادة وائل رياض.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 3 مباريات أكثر.

محمد عبد الله الأهلي الدوري المصري
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