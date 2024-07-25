البلجيكي سفيكو مدربا للرجاء المغربي

الخميس، 25 يوليه 2024 - 22:16

كتب : FilGoal

روسمير سفيكو - مدرب الرجاء

أتم نادي الرجاء المغربي إجراءات التعاقد مع المدرب البوسني الأصلي والبلجيكي الجنسية روسمير سفيكو.

وتولى سفيكو تدريب الرجاء خلفا للمدرب الألماني جوزيف زينباور.

وأعلن الرجاء المغربي تعاقده بشكل رسمي مع روسفير سفيكو لتولي تدريب الفريق.

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سفيكو مدرب العربي الكويتي السابق، سبق وأن قاد العروبة السعودي للتأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المنصرم.

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الرجاء حاول الحفاظ على مدربه الألماني جوزيف زينباور بعد نجاحه مع الفريق لكن محاولاته فشلت.

ورحل زينباور عن تدريب الرجاء الذي توج معه بلقب الدوري المغربي وكأس العرش بالموسم المنصرم.

وسيقود زينباور نادي الوحدة السعودي بالموسم المقبل خلف للمدرب اليوناني جورجيوس دونيس الذي انتقل لتدريب الخليج السعودي.

الرجاء المغربي
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