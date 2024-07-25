أولمبياد باريس - منافس ألماني.. يوسف طلبة يختتم مرحلة القوس والسهم الترتيبية بالمركز 62

الخميس، 25 يوليه 2024 - 17:32

كتب : محمد سمير

يوسف طلبة - لاعب القوس والسهم

اختتم يوسف طلبة لاعب رياضة القوس والسهم منافسات المرحلة الترتيبية.

وحقق يوسف المركز الـ 62 من أصل 64 متسابق.

وحصد يوسف مركزه بعد جمع 624 نقطة.

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ويواجه يوسف طلبة نظيره الألماني فلوريان أونروه والذي حقق 681 نقطة.

وتقام المنافسات بخوض 64 لاعب برمي 72 سهما لتحديد النقاط ثم ترتيب المتنافسين وفقا للنقاط المجمعة لتحديد منافس كل لاعب في الدور المقبل.

عقب انتهاء المنافسات يتم تحديد مباريات دور الـ 64 والمقرر إقامتها بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت المنافسات تحطيم سي هيون ليم لاعبة كوريا الجنوبية الرقم القياسي العالمي بـ 694 نقطة وتحقيق المركز الأول بالمرحلة الترتيبية.

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من هو يوسف طلبة

مواليد 30 يونيو 2001.

يشارك في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركته في أولمبياد طوكيو.

بدأ ممارسة رياضة القوس والسهم في سن الـ 12 مع أكاديمية تاجان قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي اتحاد الشرطة.

انجذب يوسف للعبة منذ الصغر بعد حضوره دورة تدريبية للشباب لتعلم كيفية استخدام القوس والسهم، وقرر التركيز على تلك الرياضة.

يتدرب من 5 إلى 6 أيام أسبوعيا لمدة 4 ساعات يوميا، وسبق له التتويج بالميدالية الذهيبة في دورة الألعاب الإفريقية.

لعب يوسف دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018 ببيونس آيرس وحقق المركز التاسع.

حقق المركز 56 في ترتيب منافسات فردي القوس والسهم بأولمبياد طوكيو عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما.

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