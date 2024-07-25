مباشر أولمبياد باريس - يوسف طلبة ينهي المرحلة الترتيبية بالقوس والسهم في المركز 62

تنطلق منافسات الألعاب الفردية بأولمبياد باريس اليوم الخميس بمسابقة رياضة القوس والسهم.

وتقام اليوم المرحلة الترتيبية من منافسات القوس والسهم ويشارك على مستوى الرجال من مصر اللاعب يوسف طلبة.

وحقق يوسف طلبة المركز 56 في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

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المرحلة الترتيبية

تلعب 64 لاعبة منافساتها برمي 72 سهما لتحديد نقاطه ثم ترتيب المتنافسين وفقا للنقاط المجمعة.

عقب انتهاء منافسات اليوم يتم تحديد مباريات دور الـ 64 والمقرر إقامتها بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب يوم الثلاثاء المقبل.

إذ يلعب صاحب المركز الأول أمام المركز 64، والثاني ضد المركز 63 وهكذا حتى يواجه صاحب المركز 32 منافسه بالمركز 33.

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نهاية المنافسات ويوسف طلبة ينهي في المركز 62 من أصل 64 بعد جمع 624 نقطة ليواجه الألماني فلوريان أونروه والذي حقق 681

بعد نهاية النصف الأول من المنافسة، يوسف طلبة في المركز 61 بإجمالي نقاط 313 خلال المرحلة الترتيبية لفردي الرجال برياضة القوس والسهم

انطلاق المنافسات

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من هو يوسف طلبة

مواليد 30 يونيو 2001.

يشارك في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركته في أولمبياد طوكيو.

بدأ ممارسة رياضة القوس والسهم في سن الـ 12 مع أكاديمية تاجان قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي اتحاد الشرطة.

انجذب يوسف للعبة منذ الصغر بعد حضوره دورة تدريبية للشباب لتعلم كيفية استخدام القوس والسهم، وقرر التركيز على تلك الرياضة.

يتدرب من 5 إلى 6 أيام أسبوعيا لمدة 4 ساعات يوميا، وسبق له التتويج بالميدالية الذهيبة في دورة الألعاب الإفريقية.

لعب يوسف دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018 ببيونس آيرس وحقق المركز التاسع.

حقق المركز 56 في ترتيب منافسات فردي القوس والسهم بأولمبياد طوكيو عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما.

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