أولمبياد باريس - ميار تواجه فوزنياكي.. وصدام مبكر محتمل بين دجوكوفيتش ونادال بالتنس

الخميس، 25 يوليه 2024 - 14:09

كتب : محمد سمير

ميار شريف

أسفرت قرعة رياضة التنس بأولمبياد باريس عن مواجهة ميار شريف للدنماركية كارولين فوزنياكي.

وتقام منافسات الدور الأول من رياضة التنس يومي السبت والأحد 27 و28 يوليو الجاري.

وتلعب ميار شريف أمام كارولين فوزنياكي ضمن منافسات الدور الأول.

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وسبق وأن حققت كارولين فوزنياكي - المصنفة 73 عالميا - لقب جراند سلام.

وحال تأهل ميار ستواجه الفائزة من الأمريكية دانييل كولينز المصنفة التاسعة والبريطانية لورا سيجيموند.

ويأتي ذلك بعد أن توجت بلقب أستراليا المفتوحة عام 2018.

أما على مستوى الرجال فأسفرت القرعة عن مواجهة نارية محتملة في الدور الثاني.

إذ من المتوقع أن يلعب نوفاك دجوكوفيتش أمام رافائيل نادال في الدور الثاني.

ويواجه دجوكوفيتش في الدور الأول، الأسترالي ماثيو إبدين.

بينما يلعب نادال ضد المجري مارتون فوكسوفيكس.

من هي ميار شريف

مواليد 5 مايو 1996.

تخرجت من جامعة بيبردين بولاية كاليفورنيا عام 2018 بدرجة بكالوريوس العلوم في الطب الرياضي.

حققت العديد من الإنجازات بعد أن وصلت لأعلى تصنيف للاعبة مصرية في رياضة التنس عندما وصلت للمركز 31 عالميا في يونيو 2023.

بدأت ممارسة التنس في سن الرابعة بالإضافة للريشة الطائرة في نفس التوقيت.

عمتها كانت أحد أشهر لاعبات الريشة الطائرة، ولدى ميار شقيقتان وجميعهم مارسن التنس والريشة الطائرة معا ولكنها اختارت التخصص في التنس.

تهوى السفر، وفي سن الـ 15 انتقلت إلى إسبانيا لمدة عام واحد قبل أن تنتقل إلى أمريكا.

الأمريكية سيرينا ويليامز والبلجيكية كيم كليسترز بطلتيها المفضلتين في رياضة التنس.

كانت أول مصري تتأهل للدور الرئيسي لإحدى بطولات جراند سلام عندما حققت الفوز على الفرنسية كلوي باكي في أستراليا المفتوحة 2021، كما أصبحت أول لاعبة تنس مصرية تتأهل للأولمبياد في النسخة الماضية بطوكيو.

تشارك للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد.

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