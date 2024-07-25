ثلاثة أنهار واحتفالا بالمدينة.. مانشستر يونايتد يعلن قميصه الثاني

أعلن مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس رسميا قميصه الثاني للموسم الجديد 2024-2025 والذي أنتجته شركة "أديداس".

وجاء القميص باللون الأزرق الداكن مع وجود حرف M –أي ميم- منقوش بالكامل عليه احتفالا بالمدينة التي يطلق عليها النادي اسم موطنه وهي مانشستر.

أما سلسلة الأنماط الدائرية لحرف M فهي تكريم لتكرار تواجد الحرف ذاته عبر أحد قصمان الفريق قبل 30 عاما.

ويتواجد في التصميم كذلك إشارة للأنهار الثلاثة التي تتدفق في مانشستر وهي إيرك وميدلوك وإيرويل والتي تحمل أهمية خاصة للنادي باعتبارها نقطة التقاطع حيث يلتقي ملعب أولد ترافورد بالمدينة.

ويتواجد ثلاثة درجات أفتح من اللون الأزرق عبر طوق القميص لتربط المشجعين واللاعبين بملعب النادي أثناء اللعب بالقميص خارج مانشستر.

ويتواجد ثلاثة خطوط بيضاء على الكتفين مع شعار أديداس ومانشستر يونايد والذي جاء بالون الأبيض.

ويتواجد مانشستر يونايتد حاليا في أمريكا لخوض الجولة التحضيرية استعدادا للموسم المقبل.