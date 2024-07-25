ثلاثة أنهار واحتفالا بالمدينة.. مانشستر يونايتد يعلن قميصه الثاني

الخميس، 25 يوليه 2024 - 12:59

كتب : رامي جمال

تتويج مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي

أعلن مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس رسميا قميصه الثاني للموسم الجديد 2024-2025 والذي أنتجته شركة "أديداس".

وجاء القميص باللون الأزرق الداكن مع وجود حرف M –أي ميم- منقوش بالكامل عليه احتفالا بالمدينة التي يطلق عليها النادي اسم موطنه وهي مانشستر.

أما سلسلة الأنماط الدائرية لحرف M فهي تكريم لتكرار تواجد الحرف ذاته عبر أحد قصمان الفريق قبل 30 عاما.

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ويتواجد في التصميم كذلك إشارة للأنهار الثلاثة التي تتدفق في مانشستر وهي إيرك وميدلوك وإيرويل والتي تحمل أهمية خاصة للنادي باعتبارها نقطة التقاطع حيث يلتقي ملعب أولد ترافورد بالمدينة.

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ويتواجد ثلاثة درجات أفتح من اللون الأزرق عبر طوق القميص لتربط المشجعين واللاعبين بملعب النادي أثناء اللعب بالقميص خارج مانشستر.

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ويتواجد ثلاثة خطوط بيضاء على الكتفين مع شعار أديداس ومانشستر يونايد والذي جاء بالون الأبيض.

ويتواجد مانشستر يونايتد حاليا في أمريكا لخوض الجولة التحضيرية استعدادا للموسم المقبل.

مانشستر يونايتد
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