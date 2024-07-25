أولمبياد باريس - بعثة مصر الرسمية تغادر القاهرة بصحبة أشرف صبحي

غادرت البعثة المصرية الرسمية في الأولمبياد مطار القاهرة إلى باريس استعدادا لانطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

بينما أقيمت منافسات كرة القدم والرجبي والقوس والسهم مبكرا قبل حفل الافتتاح بسبب طول المدة الزمنية.

وضم الفوج الرسمي للبعثة المصرية في الأولمبياد كل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء جبر رئيس بعثة مصر.

بينما من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية كل من تيمور أبو الخير وشريف القماطي وحسين السمري المدير التنفيذي وكمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وأحمد مسعد طبيب البعثة وزكريا ضو المدير الفني لمنتخب الغطس.

وضمت قائمة اللاعبين منتخب التايكوندو ولاعب الغطس محمد فاروق ومن رفع الأثقال اللاعبين محمد إحسان وأحمد سمير ونعمة سعيد ومن الرماية اللاعبين ريماس خليل وعمر هشام فيما وصلت باقي بعثات المنتخبات المصرية على دفعات خلال الأيام الماضية.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.