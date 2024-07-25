انتهت أولمبياد باريس - جنا علي تنهي منافسات المرحلة الترتيبية بالقوس والسهم

الخميس، 25 يوليه 2024 - 10:25

كتب : محمد سمير

جنا علي - لاعبة القوس والسهم

تنطلق منافسات الألعاب الفردية بأولمبياد باريس اليوم الخميس بمسابقة رياضة القوس والسهم.

وتقام اليوم المرحلة الترتيبية من منافسات القوس والسهم ويشارك على مستوى السيدات من مصر اللاعبة جنى علي.

لمعرفة كافة مواعيد البعثة المصرية في أولمبياد باريس ومتابعة النتائج من هنا

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المرحلة الترتيبية

تلعب 64 لاعبة منافساتها برمي 72 سهما لتحديد نقاطه ثم ترتيب المتنافسين وفقا للنقاط المجمعة.

عقب انتهاء منافسات اليوم يتم تحديد مباريات دور الـ 64 والمقرر إقامتها بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب يوم الثلاثاء المقبل.

إذ يلعب صاحب المركز الأول أمام المركز 64، والثاني ضد المركز 63 وهكذا حتى يواجه صاحب المركز 32 منافسه بالمركز 33.

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نهاية المنافسات وجنى علي تنهي في المركز 63 من أصل 64 بعد جمع 573 نقطة لتواجه سو هيون نام لاعبة كوريا الجنوبية في دور الـ 64 والتي حققت 688 نقطة.

جنى تستمر في المركز 63 بعد 60 رمية بعدما جمعت 480 نقطة.

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نهاية النصف الأول بتواجد جنا علي في المركز 63 بإجمالي نقاط 295 بعد نهاية أول 36 رمية.

جنا علي تتواجد في المركز الـ 64 بمجموع نقاط 94 بعد نهاية أول 12 رمية من أصل 72.

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من هي جنا علي

المصنفة 113 عالميا، وكان أفضل تصنيف عالمي لها المركز 92 في مارس 2024.

تبلغ من العمر 19 عاما وتأهلت إلى الأولمبياد لأول مرة بعد تحقيق لقب بطولة إفريقيا بعد فوزها على زميلتها رنا كامل.

حققت ذهبيتي إفريقيا على المستويين الفردي والفرق.

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