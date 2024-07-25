نمر جديد.. موسى ديابي ينضم لـ اتحاد جدة

الخميس، 25 يوليه 2024 - 00:14

كتب : FilGoal

موسى ديابي - أستون فيلا

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي ضم الفرنسي موسى ديابي قادما من أستون فيلا.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" في وقا سابق أن قيمة الانتقال ستصل لـ 60 مليون يورو بالإضافة لحوافز.

ووافق اللاعب الفرنسي على الانتقال بعقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة وفقا للتقارير.

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وسيرتدي الدولي الفرنسي القميص رقم 19.

وقال ديابي في الفيديو الدعائي لضمه: "اخترت الفريق الأفضل والجمهور الأفضل".

وسيصبح ديابي ثالث أغلى صفقات الدوري السعودي بعد كل من نيمار للهلال مقابل 90 مليون يورو، وأوتافيو للنصر مقابل 60 مليون يورو.

وكان ديابي قد انتقل إلى أستون فيلا بنحو 34 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وخاص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 54 مباراة مع أستون فيلا في الموسم الماضي في كافة البطولات، وسجَّل خلالها 10 أهداف، وصنع 9.

وتعاقد أستون فيلا مع ديابي من باير ليفركوزن في صيف 2023 مقابل 55 مليون يورو أيضا.

وتعاقد اتحاد جدة مع حسام عوار لاعب روما وأحمد الغامدي ومعاذ فقيهي حتى الآن.

موسى ديابي أستون فيلا اتحاد جدة
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