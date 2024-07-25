نمر جديد.. موسى ديابي ينضم لـ اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي ضم الفرنسي موسى ديابي قادما من أستون فيلا.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" في وقا سابق أن قيمة الانتقال ستصل لـ 60 مليون يورو بالإضافة لحوافز.

ووافق اللاعب الفرنسي على الانتقال بعقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة وفقا للتقارير.

الرحلة MD1927 في طريقها إلى الوجهة النهائية - على متنها نمر جديد 🐅 pic.twitter.com/W6VcwCcZ84 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2024

وسيرتدي الدولي الفرنسي القميص رقم 19.

وقال ديابي في الفيديو الدعائي لضمه: "اخترت الفريق الأفضل والجمهور الأفضل".

موسى ديابي اتحادي 🐅 pic.twitter.com/jTLtF80IIU — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2024

وسيصبح ديابي ثالث أغلى صفقات الدوري السعودي بعد كل من نيمار للهلال مقابل 90 مليون يورو، وأوتافيو للنصر مقابل 60 مليون يورو.

وكان ديابي قد انتقل إلى أستون فيلا بنحو 34 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وخاص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 54 مباراة مع أستون فيلا في الموسم الماضي في كافة البطولات، وسجَّل خلالها 10 أهداف، وصنع 9.

وتعاقد أستون فيلا مع ديابي من باير ليفركوزن في صيف 2023 مقابل 55 مليون يورو أيضا.

وتعاقد اتحاد جدة مع حسام عوار لاعب روما وأحمد الغامدي ومعاذ فقيهي حتى الآن.