أولمبياد باريس - أمجاد يا عرب.. العراق يفوز على أوكرانيا ويتقاسم الصدارة مع المغرب

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

أيمن حسين - منتخب العراق

حقق المنتخب العراقي فوزا ثمينا على حساب نظيره الأوكراني في افتتاح مشواره بأولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب العراق على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

وسجل أيمن حسين وعلي جاسم هدفي العراق، فيما أحرز

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فالنتين روبشينسكي هدف منتخب أوكرانيا.

منتخب العراق رفع رصيده إلى 3 نقاط متقاسما صدارة المجموعة الثانية رفقة المغرب الذي فاز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف أيضا.

المنتخب العراقي حقق الانتصار الأول في الأولمبياد منذ إنجازه التاريخي في أولمبياد آثينا 2004 عندما حقق المركز الرابع.

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وأصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

المغرب 3 نقاط

العراق 3 نقاط

الأرجنتين 0

أوكرانيا 0

وصف المباراة

بدأ المنتخب الأوكراني المباراة بقوة بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأضاع روبشينسكي فرصة محققة للتسجيل بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وجاء رد المنتخب العراقي بتسديدة قوية عن طريق المهاجم أيمن حسين الذي سدد بقوة لكن الكرة علت المرمى.

وواصل المنتخب الأوكراني ضغطه على مرمى منتخب العراق الذي اكتفى باللعب على الهجمات المرتدة.

ومع بداية الشوط الثاني نجح فالنتين روبشينسكي في تسجيل الهدف الأول بعد متابعة رائعة للكرة المرتدة من حارس منتخب العراق عند الدقيقة 49.

7 دقائق كانت كافية ليحصل المنتخب العراقي على ركلة جزاء بعد إعاقة أيمن حسين، ليتكفل المهاجم العراقي بتسديدها في المرمى بنجاح عند الدقيقة 56.

وسدد علي جاسم تسديدة قوية زاحفة سكنت شباك منتخب أوكرانيا معلنا عن الهدف الثاني في الدقيقة 75.

جاسم سجل هدف الفوز في نفس اليوم الذي أعلن نادي كومو الإيطالي ضمه قادما من نادي الكهرباء. (طالع التفاصيل)

وحرمت القائم المنتخب العراقي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

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