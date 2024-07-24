العراقي الثاني في إيطاليا.. كومو يضم علي جاسم من الكهرباء

أعلن نادي كومو الإيطالي ضم العراقي علي جاسم قادما من نادي الكهرباء.

ويمتد تعاقد اللاعب الشاب البالغ 20 عاما لمدة 3 مواسم.

وقضى جاسم الموسم الماضي معارا لصفوف القوة الجوية، إذ سجل 14 هدفا في 39 مباراة.

بدأ جاسم مسيرته الاحترافية بعمر 14 عاما في الدوري العراقي بقميص الكرخ في 2018.

وارتدى جاسم قمصان فرق الشرطة العراقي والكهرباء وخاض تجربة احترافية في أنطاليا سبور التركي وعاد للكهرباء الموسم الماضي وأعير مباشرة للقوة الجوية.

وتألق جاسم في كأس آسيا تحت 23 عاما وحاز جائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف، ومساهما في وصول أسود الرافدين لأولمبياد باريس 2024.

كما شارك في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، وخاض 12 مباراة دولية بقميص المنتخب الأول وسجل هدفين ضد إندونيسيا وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026.

ويشغل جاسم مركز الجناح والمهاجم.

Como 1907 is delighted to announce the signing of one of the brightest talents from Asia, Ali Jasim from Al-Kahrabaa on a three-year contract 🇮🇶 The 20-year-old Iraqi International winger who spent this season on loan with Al-Quwa Al-Jawiya made his Iraqi Premier League debut… pic.twitter.com/dd1PUsNQo7 — Como1907 (@Como_1907) July 24, 2024

وقال فابريجاس عبر موقع النادي الرسمي: "نؤمن بأن جاسم يمكنه التطور سريعا هنا في كومو، قدّم أداءً قويا مع منتخب بلاده وفي دوري أبطال آسيا ونأمل أن يمكنه ترجمة هذا التألق معنا في إيطاليا في أقرب وقت ممكن".

ومن جانبه صرّح علي: "ممتن لكل من ساعدني في الوصول لهذه النقطة، متحمس لبدء فصل جديد في مسيرتي بإيطاليا وأسعى لتقديم أفضل ما لدي في كومو".

وأضاف "أريد أن أعبر عن امتناني لفابريجاس والإدارة على ثقتهم بي، وأعد بالعمل الجاد لتحقيق أهداف النادي وجعل جمهور العراق فخورا بي".

وسيكون علي جاسم ثاني لاعب عراقي يشارك في الدوري الإيطالي بعد علي عدنان الذي ارتدى قميصي أودينيزي وأتالانتا.