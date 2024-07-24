كما انفرد في الجول.. الألماني زينباور مديرا فنيا للوحدة السعودي

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 18:38

كتب : عمرو نبيل

الألماني جوزيف زينباور - مدرب الرجاء

أتم نادي الوحدة السعودي إجراءات التعاقد مع المدرب الألماني جوزيف زينباور.

ورحل زينباور عن تدريب الرجاء الذي توج معه بلقب الدوري المغربي وكأس العرش بالموسم المنصرم.

وأعلن نادي الوحدة بشكل رسمي تعاقده مع زينباور لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

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وكان FilGoal.com قد انفرد بإتمام نادي الوحدة الاتفاق مع زينباور حول جميع بنود التعاقد. (طالع التفاصيل)

وقاد الألماني فريق الرجاء لحصد لقب الدوري المغربي بدون هزيمة على حساب الجيش الملكي، كما فاز بلقب كأس العرش المغربي.

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واحتل الوحدة المركز الثالث عشر في جدول الدوري السعودي عن المركز الماضي، برصيد 36 نقطة من 34 مباراة.

المدرب البالغ 54 عاما يخوض تجربته التدريبية الثانية في القارة السمراء بعدما درب أكثر من فريق في ألمانيا وسويسرا.

فدرب أندية أولدنبيرج وكارلسروه وهامبورج في ألمانيا وسانت جالين السويسري.

في 2019 تولى تدريب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وحتى 2021 وقاد الفريق في 80 مباراة حقق الفوز في 41 وتوج بلقب كأس جنوب إفريقيا.

الوحدة السعودي الرجاء المغربي
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