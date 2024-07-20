مصدر مقرب من مدرب الرجاء المغربي: زينباور أتمم الاتفاق مع الوحدة السعودي

أتم المدرب الألماني جوزيف زينباور اتفاقه مع نادي الوحدة السعودي لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل.

وقاد زينباور نادي الرجاء للتتويج المغربي للتتويج بثنائية الدوري والكأس في الموسم المنصرم.

وقال مصدر مقرب من مدرب الرجاء لـFilGoal.com : " زينباور اتفق على كافة بنوده التعاقدية مع نادي الوحدة السعودي".

وأضاف "المدرب الألماني سيغادر إلى إسبانيا من أجل قيادة معسكر الفريق تحضيرا للموسم الجديد".

وأتم " زينباور أبلغ مسؤولي الرجاء بقرار الرحيل عن النادي بشكل رسمي".

وقاد الألماني فريق الرجاء لحصد لقب الدوري المغربي بدون هزيمة على حساب الجيش الملكي، كما فاز بلقب كأس العرش المغربي.

واحتل الوحدة المركز الثالث عشر في جدول الدوري السعودي عن المركز الماضي، برصيد 36 نقطة من 34 مباراة.

المدرب البالغ 54 عاما يخوض تجربته التدريبية الثانية في القارة السمراء بعدما درب أكثر من فريق في ألمانيا وسويسرا.

فدرب أندية أولدنبيرج وكارلسروه وهامبورج في ألمانيا وسانت جالين السويسري.

في 2019 تولى تدريب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وحتى 2021 وقاد الفريق في 80 مباراة حقق الفوز في 41 وتوج بلقب كأس جنوب إفريقيا.