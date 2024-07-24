انتهت أولمبياد باريس – المغرب (2)-(1) الأرجنتين.. فوز أسود أطلس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

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انتهت بفوز المغرب 2-1.

ق 107 الأرجنتين تتاح لها الفرصة الأولى لإدراك التعادل لكن الحارس المغربي يتفوق في الصراع الهوائي.

حكم اللقاء يعود لتقنية الفيديو ويلغي الهدف واستكمال اللقاء

بعد ساعتين على نهاية اللقاء سنعود لاستكمال الـ 3 دقائق المتبقية الأخيرة.

المباراة لم تنته بعد (طالع التفاصيل)

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ق106 جوووول قاتل للأرجنتين والتعادل عن طريق كريستيان ميدينا

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هدف |

الأرجنتين تقلص النتيجة 1 - 2 أمام المغرب في الدقيقة 68 عن طريق جوليانو سيميوني#قنوات_الكاس⁩ || ⁧#منصة_شوف⁩#ParisOlympics⁩ || ⁦#Paris2024 pic.twitter.com/phKy5hUxRb — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) July 24, 2024

ق68 جووووول سيميوني يقلص الفارق

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ق51 جووووول سفيان رحيمي

ق50 احتساب ركلة جزاء للمغرب

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف

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هدف |

المغرب يتقدم 1 - 0 على الأرجنتين في الدقيقة 47 عن طريق سفيان رحيمي بعد عمل جماعي متميز



⁧#قنوات_الكاس⁩ || ⁧#منصة_شوف⁩#ParisOlympics⁩ || ⁦#Paris2024 pic.twitter.com/IS8KzbzZPf — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) July 24, 2024

ق 45+2: جووووووووووووول بلال خنوس والأول للمغرب بصناعة أشرف حكيمي

ق 20: محاولات ولكن دون خطورة

ق 8: مطالبات بركلة جزاء بسبب لمسة يد على مدافع الأرجنتين والحكم يشير إلى استكمال اللعب

انطلاق المباراة