انتهت أولمبياد باريس – المغرب (2)-(1) الأرجنتين.. فوز أسود أطلس

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

منتخب المغرب الأولمبي ضد الأرجنتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

انتهت بفوز المغرب 2-1.

ق 107 الأرجنتين تتاح لها الفرصة الأولى لإدراك التعادل لكن الحارس المغربي يتفوق في الصراع الهوائي.

حكم اللقاء يعود لتقنية الفيديو ويلغي الهدف واستكمال اللقاء

بعد ساعتين على نهاية اللقاء سنعود لاستكمال الـ 3 دقائق المتبقية الأخيرة.

المباراة لم تنته بعد (طالع التفاصيل)

ق106 جوووول قاتل للأرجنتين والتعادل عن طريق كريستيان ميدينا

ق68 جووووول سيميوني يقلص الفارق

ق51 جووووول سفيان رحيمي

ق50 احتساب ركلة جزاء للمغرب

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف

ق 45+2: جووووووووووووول بلال خنوس والأول للمغرب بصناعة أشرف حكيمي

ق 20: محاولات ولكن دون خطورة

ق 8: مطالبات بركلة جزاء بسبب لمسة يد على مدافع الأرجنتين والحكم يشير إلى استكمال اللعب

انطلاق المباراة

المغرب الأرجنتين أولمبياد باريس باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس - نائبة برلمانية وممارس لرياضتين ومصور سينمائي.. البعثة المصرية بشكل مختلف أولمبياد باريس - زيزو: نتيجة لم نتمناها وكنا نريد الفوز.. والدومينيكان فاجأتنا أولمبياد باريس - اليابان تحقق فوزها الأكبر بخماسية ضد باراجواي أولمبياد باريس - مدرب إسبانيا: مستوى أوزبكستان لم يفاجئني أولمبياد باريس – تنس.. يانيك سينر ينسحب من المنافسات أولمبياد باريس - أمجاد يا عرب.. العراق يفوز على أوكرانيا ويتقاسم الصدارة مع المغرب أولمبياد باريس - ماسكيرانو: ما حدث فضيحة.. وتم اقتحام أرضية الملعب 7 مرات انتهت في أولمبياد باريس - العراق 2-1 أوكرانيا.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
كرة طائرة - خبر في الجول - جلسة منتظرة بعد الأولمبياد لحسم عودة لعبة لـ الزمالك 5 دقيقة | كرة طائرة
أولمبياد باريس - نائبة برلمانية وممارس لرياضتين ومصور سينمائي.. البعثة المصرية بشكل مختلف 20 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – الكثير من المواجهات الصينية.. قرعة قوية للاعبي مصر في تنس الطاولة 21 دقيقة | رياضات أخرى
أولمبياد باريس - زيزو: نتيجة لم نتمناها وكنا نريد الفوز.. والدومينيكان فاجأتنا 40 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - اليابان تحقق فوزها الأكبر بخماسية ضد باراجواي 44 دقيقة | باريس 2024
خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه مع نجم حرس الحدود 50 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - مدرب إسبانيا: مستوى أوزبكستان لم يفاجئني ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس – تنس.. يانيك سينر ينسحب من المنافسات ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 2 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية 3 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي 4 اتحاد اليد: شقيق عدلان الأكبر وقع للأهلي بدون مشاكل.. وهذا ما سيحدث لو ثبت توقيعه لناديين