انتهت أولمبياد باريس – المغرب (2)-(1) الأرجنتين.. فوز أسود أطلس
الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 15:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
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انتهت بفوز المغرب 2-1.
ق 107 الأرجنتين تتاح لها الفرصة الأولى لإدراك التعادل لكن الحارس المغربي يتفوق في الصراع الهوائي.
حكم اللقاء يعود لتقنية الفيديو ويلغي الهدف واستكمال اللقاء
بعد ساعتين على نهاية اللقاء سنعود لاستكمال الـ 3 دقائق المتبقية الأخيرة.
المباراة لم تنته بعد (طالع التفاصيل)
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ق106 جوووول قاتل للأرجنتين والتعادل عن طريق كريستيان ميدينا
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هدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) July 24, 2024
الأرجنتين تقلص النتيجة 1 - 2 أمام المغرب في الدقيقة 68 عن طريق جوليانو سيميوني#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#ParisOlympics || #Paris2024 pic.twitter.com/phKy5hUxRb
ق68 جووووول سيميوني يقلص الفارق
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هدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) July 24, 2024
المغرب يتقدم 2 - 0 على الأرجنتين في الدقيقة 51 عن طريق سفيان رحيمي#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#ParisOlympics || #Paris2024 pic.twitter.com/VPFlsp3DNM
ق51 جووووول سفيان رحيمي
ق50 احتساب ركلة جزاء للمغرب
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف
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هدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) July 24, 2024
المغرب يتقدم 1 - 0 على الأرجنتين في الدقيقة 47 عن طريق سفيان رحيمي بعد عمل جماعي متميز
#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#ParisOlympics || #Paris2024 pic.twitter.com/IS8KzbzZPf
ق 45+2: جووووووووووووول بلال خنوس والأول للمغرب بصناعة أشرف حكيمي
ق 20: محاولات ولكن دون خطورة
ق 8: مطالبات بركلة جزاء بسبب لمسة يد على مدافع الأرجنتين والحكم يشير إلى استكمال اللعب
انطلاق المباراة