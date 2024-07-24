أولمبياد باريس - قصة مثيرة حدثت في مباراة المغرب والأرجنتين بعد الهدف القاتل

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 19:19

كتب : رامي جمال

منتخب المغرب الأولمبي ضد الأرجنتين

شهدت الجولة الأولى من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 أحداثا مثيرة للغاية وقعت في مباراة منتخبي المغرب والأرجنتين.

وفي ملعب جيوفروي جويتشار تم احتساب 15 دقيقة وقت بدل من الضائع وفي الثانية الأخيرة منه أدرك منتخب الأرجنتين التعادل عن طريق كريستيان ميدينا بعدما كانت النتيجة تشير لتقدم المغرب بهدفين لهدف.

بعد ذلك الهدف كان هناك إلقاء للزجاجات وبعض المفرقعات في الملعب كما اقتحمه بعض المشجعين الغاضبين.

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وخرج كل اللاعبين من الملعب لكن بعد فترة أظهر الموقع الرسمي للأولمبياد أن المباراة لم تنته بعد بل تمت مقاطعتها.

وأوضحت شبكة "تي واي سي" الأرجنتينية في تقرير لها أن اللاعبين لم يغيروا ملابسهم في انتظار العودة للملعب من عدمها.

هذا بالإضافة لأن هدف التعادل كان قيد المراجعة من قبل حكام تقنية الفيديو.

وقال مدير الملعب لوكالة "رويترز" الأمريكية: "المباراة توقفت ولم تستأنف بعد، تجرى مناقشات إن كانت سيتم استئنافها أم لا".

وبعدها بدقائق نشرت "تي واي سي" الأرجنتينية خبرا مفاده أن هدف التعادل تم احتسابه بالفعل، لكن حتى الآن من غير المعروف إن كان سيتم استئناف المباراة من عدمها.

وأوضح التقرير أن اللجنة الأولمبية تريد استئناف المباراة فيما يرفض اللاعبين.

وبعد عدة دقائق ظهرت صورة للقطة الهدف من تقنية الفيديو من قبل قناة "تي واي سي" والتي تشير إلى وجود تسلل على ميدينا وقت إدراك التعادل.

وفي النهاية ذكرت القناة أن المباراة سيتم استكمالها لثلاث دقائق.

وبعدها ظهر مراسل القناة الأرجنتينية وقال: "الموقف كالتالي في مباراة المغرب والأرجنتين: كل اللاعبين عادوا لإجراء عمليات الإحماء، الحكم سيراجع لقطة الهدف إن تم احتسابه ستنتهي المباراة على الفور، إن لم يتم احتسابه سيتم استئناف المباراة لـ3 دقائق".

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