رومانو: تشيلسي قدم عرضه الأول لحارس فياريال

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 12:30

كتب : FilGoal

فليب يورجينسين حارس فياريال

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن تقدم تشيلسي بعرض أول لإمكانية التعاقد مع فليب يورجينسين حارس فياريال.

وفقا لرومانو فإن تشيلسي عرض على فياريال مبلغ 20 مليون كعرض مبدئي لإمكانية التعاقد مع حارس المرمى الدنماركي.

ويبحث تشيلسي عن حارس مرمى جديد للتعاقد معه وفقا لطلب إنزو ماريسكا مدرب الفريق على الرغم من وجود كيبا أريزابالاجا وروبيرتو سانشيز وبتيروفيتش.

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وأشار رومانو إلى أن يورجينسين حريض على إتمام خطوة انتقاله إلى تشيلسي.

صاحب الـ 22 عاما انضم لأكاديمية فياريال في 2015 قادما من ريال مايوركا وصعد للفريق الأول في بداية الموسم الماضي وتمكن من حجز مقعد أساسي بصفوفه.

ولعب يورجينسين 37 مباراة بقميص فياريال في الموسم الماضي وخلالها تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات فقط وسكن مرماه 64 هدفا.

ويحمل يورجينسين الجنسيتين الدنماركية والسويدية.

ومثل يورجينسين منتخب السويد حتى سن الـ 17 قبل أن يتحول لتمثيل الدنمارك ولكنه لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول لأي من المنتخبين.

فليب يورجينسن تشيلسي فياريال
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