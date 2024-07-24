جوارديولا يثير الشكوك حول استمرار إيدرسون

لا يعرف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ما إذا كان حارسه إيدرسون سيبقى في صفوف الفريق هذا الصيف.

وتحوم الشكوك حول إمكانية رحيل إيدرسون هذا الصيف، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها جريدة مانشستر إيفنينج نيوز: "مستقبل إيدرسون في مانشستر سيتي؟ عليه أن يرى خيارات أخرى. وعليه اتخاذ قرار".

وشدد المدرب الإسباني "أود أن يبقى إيدرسون، لكن ذلك يعتمد على الأندية الأخرى".

وتابع "لا أعرف الوضع، لم تصلنا أي عروض في الأيام الأخيرة، إيدرسون سيبقى معنا حتى انتهاء فترة الانتقالات وسنرى ما سيحدث".

قبل يومين، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي اتحاد جدة استطلعت رأي إيدرسون حارس مانشستر سيتي في الانضمام للفريق، والبرازيلي لم يمانع.

وأوضح التقرير أن النادي السعودي فتح باب التفاوض مع الحارس البرازيلي الذي أبدى ترحيبه.

وأفاد التقرير بأن نادي اتحاد جدة اتخذ هذه الخطوة بعد رفع اسم الحارس أولًا للجنة استقطاب اللاعبين في رابطة الدوري السعودي بوصفه خيارهم الأول لتدعيم هذا المركز.

وشملت دائرة اهتمامات النادي حارسين آخرين، بخلاف إيدرسون، هما السلوفيني يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد الإسباني، والفرنسي ألفونس أريولا حامي عرين وست هام يونايتد الإنجليزي، لكن البرازيلي يحظى بالأولوية.

ويأتي اهتمام الإدارة بإيدرسون بعد نجاح النصر في ضم مواطنه بينتو حارس مرمى أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، الذي كان ضمن أهداف النمور، حسب التقرير.

وتعاقد النصر مع بينتو في أعقاب تعثر مفاوضاته لضم إيدرسون، الذي يسعى اتحاد جدة إلى استقطابه.

قبل أسابيع، ذكرت جريدة ديلي ميل أن نادي اتحاد جدة يستهدف ضم البرازيلي إيدرسون مورايش حارس مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأوضح التقرير أن العرض المبدئي يبلغ 25 مليون جنيه استرليني.

وأضاف التقرير أن إيدرسون أصبح هدفا لاتحاد جدة، حيث يفكر البرازيلي في مغادرة سيتي، حسب بعض التقارير.

ومن المرجح أن يكون تواجد البرازيلي فابينيو مواطن إيدرسون في صفوف النمور عاملا هاما في إتمام الصفقة، وفقا للتقرير.

إيدرسون البالغ من العمر 30 عاما ينتهي عقده مع سيتي في صيف 2026.

ويتواجد إيدرسون في سيتي منذ عام 2017 وشارك في 332 مباراة مع النادي، وفاز بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

كما فاز سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين و4 ألقاب كأس رابطة المحترفين.

وانتقل إيدرسون إلى مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 قادما من بنفيكا مقابل 40 مليون يورو.

وتعرض الحارس البرازيلي لإصابتين خلال الموسم المنصرم.

وعانى إيدرسون من إصابة في الركبة وأخرى عضلية.