اتحاد العاصمة يخطف ثنائي مازيمبي

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 23:33

كتب : FilGoal

اتحاد العاصمة الجزائري

أتم اتحاد العاصمة الجزائري اتفاقه مع نجمي مازيمبي الكونغولي لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويتولى التونسي نبيل معلول مهمة تدريب اتحاد العاصمة خلفا لخوان كارلوس جاريدو.

وأعلن اتحاد العاصمة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تعاقده مع الثنائي الكونغولي كيفين مونديكو وجلودي ليكونزا قادمين من مازيمبي.

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وكشف اتحاد العاصمة عن تعاقده مع كيفين مانديكو لمدة 3 مواسم، وجلودي ليكونزا لمدة موسمين.

ليكونزا كان قريبا من الانتقال لنادي الإفريقي التونسي لكن الصفقة تحول مسارها إلى اتحاد العاصمة الجزائري.

اتحاد العاصمة اختتم منافسات الموسم المنصرم من الدوري الجزائري في المركز الرابع بفارق 16 نقطة عن مولودية الجزائر المتوج باللقب.

اتحاد العاصمة نبيل معلول
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