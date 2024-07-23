تقرير: مانشستر سيتي مهتم بضم دوناروما في حالة واحدة
الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 18:01
كتب : FilGoal
تواصل مانشستر سيتي مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان تمهيدا لضمه لكن تلك الصفقة لن تحدث إلا في حالة واحدة فقط.
جيانلويجي دوناروما
النادي : باريس سان جيرمان
ووفقا لموقع "جيف مي سبورت" الإنجليزي فإن تواصل سيتي مع الحارس الإيطالي جاء لاحتمالية رحيل إيدرسون إلى اتحاد جدة الصيف الجاري.
وأوضح التقرير أن دوناروما سعيد مع نادي العاصمة الفرنسية ويفكر في تمديد تعاقده.
لكن في الوقت ذاته فإن بطل يورو 2020 مع منتخب إيطاليا منفتح على فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي.
الحارس صاحب الـ25 عاما انضم إلى سان جيرمان قادما من ميلان مجانا في صيف عام 2021.
ويمتد تعاقد دوناروما مع سان جيرمان حتى عام 2026.
وخاض دوناروما مع باريس 114 مباراة استقبل خلالهم 113 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 39 مرة.
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