11 بطاقة صفراء وطردين.. ملخص قرارات تسفاير في مباراة بيراميدز والأهلي

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 00:11

كتب : FilGoal

فيليكس تسفاير

شهدت مباراة بيراميدز والأهلي العديد من الأحداث المثيرة مما أجبرت فيليكس تسفاير حكم اللقاء التدخل وأخذ قرارات حاسمة.

وأشهر الحكم الألماني 11 بطاقة صفراء وطردين خلال المباراة.

وأعطى الحكم بطاقات صفراء لمحمد عبد المنعم وإمام عاشور وخالد عبد الفتاح ومروان عطية من الأهلي.

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وعلى الجانب الآخر حصل فيستون ماييلي وأحمد توفيق ومحمود مرعي وكرونسلاف يورشيتش وأحمد زاهر ووليد الكرتي

وحصل محمد الشيبي لاعب بيراميدز على طرد مباشر وخالد عبد الفتاح بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الدقيقة 15 استدعى حكم تقنية الفيديو تسفاير لمشاهدة تدخل كريم فؤاد على وليد الكرتي من داخل منطقة الجزاء.

وقرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء على الأهلي.

ولمعرفة تسفاير بشكل أكبر (طالع التفاصيل)

اقترب الأهلي خطوة جديدة من تحقيق لقب الدوري المصري لموسم 2023-2024 بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 في المركز الأول من 29 مباراة.

ولا يزال متبقي 3 مباريات متبقية للأهلي أقل من بيراميدز.

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