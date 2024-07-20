"كيف يحكم أكبر لقاء في ألمانيا".. حكم مباراة بيراميدز والأهلي اتُهم بالرشوة وهاجمه بيلينجهام

السبت، 20 يوليه 2024 - 23:42

كتب : محمد رؤوف

فيليكس تسفاير

يدير فيليكس تسفاير لقاء بيراميدز ضد الأهلي تحكيميا ويعاونه كل من روبرت كيمبيتر ويان زيدال.

ويلتقي الفريقان في التاسعة من مساء يوم الإثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

لكن مثلما يحدث الآن هنا أن تعيينه لم يمر كحدث عادي، فالصحافة الإنجليزية فعلت الأمر نفسه عندما تم تعيينه لإدارة مباراة إنجلترا ضد هولندا في دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024.

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ولذلك من هو تسفاير الذي عليه الكثير من اللغط؟

اتهام بالرشوة

الأمر يعود إلى 2004 عندما كان حكما مساعدا وكشف تحقيق أنه قبل مبلغ 300 يورو من روبرت هويزر، وهو حكم تم إيقافه لاحقا مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات.

وذلك لضمان نتيجة مباراة بين فوبرتال وفيردر بريمن الفريق الثاني.

OFFICIAL | German referee Felix Zwayer will officiate the Nations League final between Croatia and Spain | www.rfef.es/en

ونفى تسفاير دائما التأثير على نتيجة المباراة المعنية ولم يجد تحقيق الاتحاد الألماني لكرة القدم أي دليل على أنه فعل ذلك أيضا.

إيقاف لعدم الإبلاغ

لم يتلق تسفاير رشوة لعدم إثبات أي شيء ضده، لكن تعرض للإيقاف لمدة ستة أشهر ثم لعدم الإبلاغ عن هويزر.

لكن تم تخفيف هذه العقوبة مقابل الأدلة التي قدمها والتي ساعدت في إدانة هويزر، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين وخمسة أشهر.

Referee Felix Zwayer shows yellow card 05 05 2023, Football GER, season 2022 2023, 1 Bundesliga

المفاجأة ليست في هذه التفاصيل، لكن المفاجأة كانت أن القضية مخفية لمدة 10 أعوام.

إخفاء وبناء مسيرة من جديد

قرر تسفاير أن يبني مسيرته مرة أخرى بعد العودة من الإيقاف وأصبح أحد أفضل الحكام في ألمانيا.

لكن المشكلة هي أن القضية المرفوعة ضد زواير ظلت مخفية من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم لمدة عقد من الزمن.

بحلول سبتمبر 2014، ارتقى تسفاير ليصبح أفضل حكم في كرة القدم الألمانية لهذا العام، وبعد بضعة أشهر فقط، في ديسمبر 2014، كشفت صحيفة دي تسايت أن تسفاير قبل أموالا من هويزر، وتم تفتيش شقته وتم إيقافه.

Match-fixing ref to officiate England vs Netherlands – and has history with Jude Bellingham - Daily Star

لم يكن أي من ذلك معروفا للعامة من قبل، وظل تسفاير شخصية مثيرة للجدل في كرة القدم الألمانية منذ ذلك الحين وليس من الصعب العثور على أشخاص يعتقدون أن نزاهته قد تضررت بشدة بسبب قضية هويزر، حسب موقع ذا أثلتيك.

بداية الغضب

في ديسمبر 2021 واجه بوروسيا دورتموند بقيادة جود بيلينجهام منافسه بايرن ميونيخ.

عندما كانت النتيجة 2-2 في الشوط الثاني، ركض ماركو رويس على كرة بينية وبدا أنه سقط على الأرض في منطقة الجزاء من قبل لوكاس هيرنانديز.

بدا الأمر بالتأكيد وكأنه ركلة جزاء، لكن قال تسفاير لا، مما أثار غضب دورتموند، ورفض العودة إلى تقنية الفيديو لمشاهدة ما حدث، وغضب فريق دورتموند بشدة.

Who is Felix Zwayer? Controversial referee for the England - Netherlands Euro 2024 semifinal - AS USA

وأجرت قناة سبورت 1 مقابلة مع تسفاير في وقت لاحق وقال: "سألت حكم تقنية الفيديو إذا كان هناك أي تدخل آخر لم أشاهده، فقال لي لا يوجد، لهذا السبب لم تكن ركلة جزاء ولم تكن هناك مراجعة على أرض الملعب".

ولكن قرار تسفاير خطأ، لأن كان يتوجب عليه الذهاب إلى الشاشة ليراها بنفسه ويقرر بعد ذلك.

لكن أثناء الهجمة كان إيرلينج هالاند متسلل وهو ما تم الكشف عنه لاحقا ولم يكن من الممكن احتساب ركلة جزاء أبدا لكن كان يجب العودة لمشاهدتها.

بيلينجهام يذكر الجميع

لم يكن هذا هو الجدل الوحيد، وجاء هدف الفوز لبايرن من ركلة جزاء بعد احتساب ركلة جزاء على ماتس هوملز بسبب لمسة يد، وكان القرار صحيح.

لكن غضب دورتموند بسبب عودة الحكم إلى تقنية الفيديو، عكس ما حدث من قبل في كرة رويس.

وتحدث بيلينجهام عقب المباراة لـ ViaPlay: "إذا أعطيت حكما تلاعب بنتائج مباريات في وقت سابق أكبر مباراة في ألمانيا، ماذا تتوقع"؟

Kritik an Felix Zwayer nach Topspiel: „Es ist kaum noch auszuhalten“

وقال جراف وهو أحد المبلغين عن قضية تسفاير في تصريحات نقلتها موقع ذا أثلتيك: "الشخص الذي حصل على المال مرة واحدة والتزم الصمت بشأن تلاعب هويزر لمدة نصف عام، لا ينبغي له أن يحكم في كرة القدم الاحترافية".

ودافع هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، عن لاعبه قائلا: "جود لم يهين أحدا، لقد وصف حقيقة فقط".

وفي اليوم التالي، قال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن آنذاك، لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "تعليقات بيلينجهام كانت من الواضح أنها خطوة كبيرة جدا خلف الحدود".

عقوبة بيلينجهام وتهديد بالقتل

تم تغريم بيلينجهام بمبلغ 40 ألف يورو بسبب تصريحاته لكنه تجنب الإيقاف.

وتلقى تسفاير وابلا من الانتقادات، وحتى التهديدات بالق لقد فكر لفترة وجيزة في الابتعاد عن التحكيم، وبدلا من ذلك، حصل على إجازة قصيرة، قبل أن يعود بشكل متواضع إلى إدارة الدوري الألماني الدرجة الثانية في فبراير 2022.

مناقشة بيلينجهام

صرح تسفاير أنه يريد مناقشة بيلينجهام فيما قاله، وقال تسفاير: "أردت أن أعرف لماذا قال ذلك ومن أين جاء به، لا أعتقد أن لديه علاقة وثيقة به بما حدث في عام 2004، ولهذا السبب أردت التحدث معه".

Felix Zwayer: Why England's Jude Bellingham has history with referee taking charge of Euro 2024 semi-final | Football News | Sky Sports

الظهور في يورو 2024 وعدة بطولات

ظهر الألماني في يورو 2024 في 4 مباريات منها 2 في دور المجموعات ومباراة في دور الـ 16 بين رومانيا وهولندا، كما أداء لقاء نصف النهائي بين هولندا وإنجلترا.

وعقب مباراة نصف نهائي اليورو كشف فيرجيل فان دايك قائد هولندا ما دار بينه وبين الحكم عقب صافرة نهاية اللقاء أجاب قائلا: "لا أعرف ماذا أقول، لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أقول شيئا عن هذا، قلت ذلك لوسائل الإعلام الهولندية، كل ما في الأمر هو أن الحكم خرج من الملعب بسرعة كبيرة بعد المباراة، ولم يكن لديه الوقت للرد".

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وسبق له أن أدار نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022-23 بين كرواتيا وإسبانيا.

ونهائي كأس ألمانيا 2017-18 والذي انتهى بفوز فرانفكورت على بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1.

وكذلك أدار السوبر الألماني لموسم 2017-18 وحسمه بايرن ميونيخ بركلات الترجيح لصالحه ضد بوروسيا دورتموند.

وفي موسم 2023-24 أدار تسفاير 37 مباراة متنوعة أشهر فيها 178 بطاقة صفراء و4 حمراء واحتسب 10 ركلات جزاء.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.

بيراميدز الأهلي بايرن ميونيخ فيليكس تسفاير الدوري المصري بوروسيا دورتموند يورو 2024
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