الأهلي يفوز ذهابا وإيابا على بيراميدز لأول مرة.. ورقم سلبي
الإثنين، 22 يوليه 2024 - 23:36
كتب : FilGoal
حقق الأهلي الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.
بالفوز حقق الأهلي حدثا لأول مرة.
وتمكن الأهلي من الفوز على بيراميدز في مباراتي الذهاب والإياب لأول مرة بعد تغيير اسم بيراميدز من الأسيوطي.
كما خسر بيراميدز من الأهلي في مباراة الدور الثاني لأول مرة أيضا بمسماه الجديد.
ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 في المركز الأول من 29 مباراة.
ولا يزال متبقي 3 مباريات متبقية للأهلي أقل من بيراميدز.
هدف فوز الأهلي سجله وسام أبو علي في الدقيقة 28 من الشوط الأول.
وإليكم جميع نتائج مباريات الأهلي وبيراميدز في الدوري:
موسم 2018-2019
الدور الأول
فوز بيراميدز 2-1
الدور الثاني
فوز بيراميدز 1-0
موسم 2019-2020
الدور الأول
فوز الأهلي 2-1
الدور الثاني تعادل 0-0
موسم 2020-2021
الدور الأول تعادل 0-0
الدور الثاني تعادل 2-2
موسم 2021-2022
الدور الأول
فوز الأهلي 3-0
الدور الثاني
فوز بيراميدز 2-0
موسم 2022-2023
الدور الأول
فوز الأهلي 3-0
الدور الثاني
فوز بيراميدز 3-0
موسم 2023/2024
الدور الأول
فوز الأهلي 3-2.
الدور الثاني
فوز الأهلي 1-0.