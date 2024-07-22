الأهلي يفوز ذهابا وإيابا على بيراميدز لأول مرة.. ورقم سلبي

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 23:36

كتب : FilGoal

الأهلي

حقق الأهلي الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

بالفوز حقق الأهلي حدثا لأول مرة.

وتمكن الأهلي من الفوز على بيراميدز في مباراتي الذهاب والإياب لأول مرة بعد تغيير اسم بيراميدز من الأسيوطي.

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كما خسر بيراميدز من الأهلي في مباراة الدور الثاني لأول مرة أيضا بمسماه الجديد.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 في المركز الأول من 29 مباراة.

ولا يزال متبقي 3 مباريات متبقية للأهلي أقل من بيراميدز.

هدف فوز الأهلي سجله وسام أبو علي في الدقيقة 28 من الشوط الأول.

وإليكم جميع نتائج مباريات الأهلي وبيراميدز في الدوري:

موسم 2018-2019

الدور الأول

فوز بيراميدز 2-1

الدور الثاني

فوز بيراميدز 1-0

موسم 2019-2020

الدور الأول

فوز الأهلي 2-1

الدور الثاني تعادل 0-0

موسم 2020-2021

الدور الأول تعادل 0-0

الدور الثاني تعادل 2-2

موسم 2021-2022

الدور الأول

فوز الأهلي 3-0

الدور الثاني

فوز بيراميدز 2-0

موسم 2022-2023

الدور الأول

فوز الأهلي 3-0

الدور الثاني

فوز بيراميدز 3-0

موسم 2023/2024

الدور الأول

فوز الأهلي 3-2.

الدور الثاني

فوز الأهلي 1-0.

بيراميدز الأهلي الدوري المصري
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