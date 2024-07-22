الضحية الثانية ذهابا وإيابا.. وسام أبو علي يواصل مطاردة الهداف

سجل وسام أبو علي هدف الأهلي الأول أمام بيراميدز في مباراة الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وخاض أبو علي مباراته الـ 21 مع الأهلي في جميع المسابقات، والـ 14 في الدوري.

يأتي ذلك حيث لعب المهاجم الفلسطيني 6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة في كأس مصر.

وسجل وسام أبو علي هدفه الـ 11 في الدوري، ليتساوى مع كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد وصديق أوجولا مهاجم سيراميكا كليوباترا وياو أنور مهاجم البنك الأهلي.

في المركز الثاني يتواجد حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة بـ 12 هدفا، فيما يتصدر فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز القائمة برصيد 14 هدفا.

وعاد وسام للتسجيل في الدوري بعد توقفه أمام مودرن سبورت، الذي جاء بعد تسجيله لـ 5 أهداف في 4 مباريات على التوالي بالدوري.

وصار بيراميدز ثاني فريق يسجل وسام أبو علي أمامه ذهابا وإيابا في الدوري، بعد طلائع الجيش.

video:1

وقبل هذه المباراة يتصدر بيراميدز جدول الترتيب بـ 68 نقطة من 28 مباراة، بينما يليه الأهلي بـ 63 نقطة من 25 مباراة.