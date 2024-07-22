انتهت الدوري المصري - مودرن سبورت (3)-(0) سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد سموحة في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 30 مباراة، ويأتي سموحة في المركز السادس برصيد 45 نقطة من 29 مباراة.

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انتهت

ق 52: جووول خالد رضا

ق 46: عمرو قلاوة لاعب سموحة يهدر كرة أمام المرمى الخالي.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 42: تسديدة قوية من مصطفى البدري لكن تعلو المرمى.

ق 29: جووول محمد صادق بعد تسديدة قوية

ق 4: جووول أحمد عاطف بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة