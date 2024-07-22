سكاي: إيزي يدخل دائرة اهتمامات مانشستر سيتي
الإثنين، 22 يوليه 2024 - 18:52
كتب : FilGoal
دخل إيبيريتشي إيزي نجم كريستال بالاس ضمن دائرة اهتمامات مانشستر سيتي الذي يبحث إمكانية التعاقد معه في الصيف الجاري.
إيبيريتشي إيزي
النادي : كريستال بالاس
وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن مانشستر سيتي يراقب وضع إيزي مع فريقه تمهيدا للتعاقد معه.
وأضافت أن إيزي هو أكثر لاعب يتتبعه مانشستر سيتي هذا الصيف ويرغب في ضمه.
إيزي البالغ من العمر 26 عاما تألق مع كريستال بالاس الموسم الماضي وسجل في الدوري الإنجليزي 11 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.
كما كان واحدا ضمن قائمة منتخب إنجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 الماضية في ألمانيا.
نرشح لكم
رغم العروض السعودية.. مانشستر سيتي غير قلق بشأن استمرار دي بروين أستون فيلا يتعاقد مع أمادو أونانا الصفقة السادسة.. تشيلسي يعلن التعاقد مع الأمريكي ويلي خبر في الجول - بعد بلوغ السن القانوني.. عمر خضر يستعد لفترة الإعداد مع أستون فيلا الكشف عن كرة الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي رئيس بايرن: من المحتمل رحيل أحد المدافعين.. وهذا اللاعب أفضله عن دي ليخت مانشستر يونايتد يخبر فيورنتينا بعدم تفعيل أحقية شراء أمرابط ليني يورو يتحدث عن ظهوره الأول مع يونايتد