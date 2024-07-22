سكاي: إيزي يدخل دائرة اهتمامات مانشستر سيتي

دخل إيبيريتشي إيزي نجم كريستال بالاس ضمن دائرة اهتمامات مانشستر سيتي الذي يبحث إمكانية التعاقد معه في الصيف الجاري.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن مانشستر سيتي يراقب وضع إيزي مع فريقه تمهيدا للتعاقد معه.

وأضافت أن إيزي هو أكثر لاعب يتتبعه مانشستر سيتي هذا الصيف ويرغب في ضمه.

إيزي البالغ من العمر 26 عاما تألق مع كريستال بالاس الموسم الماضي وسجل في الدوري الإنجليزي 11 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

كما كان واحدا ضمن قائمة منتخب إنجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 الماضية في ألمانيا.