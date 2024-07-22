أستون فيلا يتعاقد مع أمادو أونانا

أعلن نادي أستون فيلا توقيعه مع أمادو أونانا لاعب إيفرتون ومنتخب بلجيكا.

ولم يعلن أستون فيلا على مدة العقد ولكنه أشار إلى أن اللاعب قد وقع على عقد طويل الأمد.

وفقا للتقارير فإن الصفقة قد كلفت أستون فيلا مبلغ 50 مليون يورو.

أونانا بدأ بفريق الناشئين في زولت فارجيم البلجيكي ومنه انتقل إلى هوفنهايم.

في 2020 انتقل إلى هامبورج وبعد موسم واحد ليل الفرنسي.

ظهر أونانا مع ليل بشكل جيد لينتقل قبل موسمين إلى فريق إيفرتون.

صاحب الـ 22 عاما شارك خلال الموسم الماضي في 37 مباراة بقميص إيفرتون وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدف.

كما شارك لاعب الوسط البلجيكي 17 مباراة بقميص منتخب بلجيكا وصنع هدف وحيد ولم يسجل.

وأصبح أونانا ثامن لاعب يتعاقد معه أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد كل من روس باركلي وإنزو بارينشيا وصامويل إلينج جونيور ولويس دوبين وجايدن فلوجيني وكاميرون أرتشر وإيان ماتسين.