خبر في الجول - بعد بلوغ السن القانوني.. عمر خضر يستعد لفترة الإعداد مع أستون فيلا

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 14:10

كتب : عمرو نبيل

عمر خضر

غادر عمر خضر لاعب نادي زد للشباب القاهرة استعدادا لخوض فترة الإعداد مع نادي أستون فيلا.

عمر خضر

النادي : أستون فيلا

زد
أستون فيلا

وكان أستون فيلا قد أعلن إتمام تعاقده مع عمر خضر بشكل رسمي العام الماضي ولكن تأجل إنضمام اللاعب لحين بلوغ السن القانوني (18 عاما).

وعلم FilGoal.com أن عمر خضر غادر القاهرة من أجل الاستعداد للانضمام لفترة إعداد أستون فيلا للموسم الجديد.

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وأتم خضر كافة الإجراءات القانونية من أجل الاستعداد للعب في الدوري الإنجليزي عقب بلوغه السن القانوني.

وكان نادي أستون فيلا الإنجليزي قد أعلن التعاقد مع عمر خضر قادما من نادي زد في أغسطس الماضي.

يأتي ذلك بعدما قضى اللاعب فترة معايشة مع أستون فيلا في العام الماضي.

وكشف أستون فيلا عن التعاقد مع عمر خضر بحضور أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وأستون فيلا السابق.

ويمثل هذا الاتفاق أول توقيع للاعب منذ أن أبرم أستون فيلا ونادي زد اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.

وقضى عمر خضر بعض الوقت في مركز تدريبات أستون فيلا في وقت سابق، حيث قام بزيارة مركز الأداء العالي والتقى بالفريق.

أستون فيلا عمر خضر
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