الكشف عن كرة الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن تصميم جديد للكرة التي سيُلعب بها مباريات موسم 2024-2025.

افتتاح الدوري ستكون بين مانشستر يونايتد وفولام يوم 16 أغسطس على ملعب أولد ترافورد.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن الشكل الجديد للكرة الخاصة بالموسم الرياضي المقبل 2024-2025 من تصميم شركة نايكي.

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وتظهر الكرة تحت شعار: "مستوحاة من الماضي.. جاهزة للمستقبل".

وأوضحت الرابطة أن الكرة المسماه بـNike Flight Ball ستكون حاضرة لأول مرة خلال مواجهة مانشستر يونايتد وفولام.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة مصرية خالصة عندما يلتقي ليفربول الذي يلعب بصفوفه محمد صلاح مع إبسويتش تاون والذي يضم سام مرسي على ملعب الأخير.

كما يلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج بأقوى مباريات الجولة الأولى.

وجاءت مباريات الجولة الأولى بالكامل كالتالي:

مانشستر يونايتد × فولام.

أرسنال × ولفرهامبتون.

إيفرتون × برايتون.

إبسويتش تاون × ليفربول.

نيوكاسل × ساوثامبتون.

نوتينجهام فورست × بورنموث.

وست هام × أستون فيلا.

برينتفورد × كريستال بالاس.

تشيلسي × مانشستر سيتي.

ليستر سيتي × توتنام.

ويسعى مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه بعد التتويج بالدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة.

الدوري الإنجليزي
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