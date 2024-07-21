خبر في الجول - فاركو يقرر عدم تجديد تعاقد سوكاري

الأحد، 21 يوليه 2024 - 20:15

كتب : عمرو نبيل

ناصر ماهر - مودرن فيوتشر - كينجسلي سوكاري - فاركو

قررت إدارة نادي فاركو عدم تجديد تعاقد النيجيري كينجسلي سوكاري.

وحسبما علم FilGoal.com سيصبح سوكاري لاعبا حرا بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده.

وانضم سوكاري في صيف 2021 لصفوف فاركو ضمن صفقات الفريق بعد التأهل للدوري المصري لأول مرة.

صاحب الـ 29 عاما خاض 77 مباراة مع فاركو وسجل هدفا وحيدا.

وخاض سوكاري الموسم الجاري 20 مباراة في الدوري المصري.

وغاب النيجيري عن قائمة فاركو في آخر 5 مباريات.

من هو سوكاري؟

بدأ مسيرته في إنيمبا النيجيري وانتقل لصفوف الصفاقسي التونسي وقضى 5 مواسم مع الأبيض والأسود قبل الوصول لفاركو بعدما ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي والزمالك من قبل.

توج بلقب الدوري النيجيري ولقبي كأس تونس من قبل.

في 2014 بعمر 18 عاما تم استدعاءه لجميع فئات منتخب نيجيريا بنفس العام كثاني لاعب يفعل ذلك بعد أحمد موسى في 2011، كما حاز جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري المحلي.

وصفه تقرير نيجيري بـ "إنييستا" الجديد، حيث كشف أنه يحب الإسباني ويمكنه مشاهدته طيلة اليوم.

يمتلك مباراتين دوليتين بقميص النسور الخضر.

سجل هدفا وحيدا في الدوري المصري مع فاركو جاء في الخسارة ضد إنبي بنتيجة 2-1.

فاركو كينجسلي سوكاري الدوري المصري
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