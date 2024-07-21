خبر في الجول - فاركو يقرر عدم تجديد تعاقد سوكاري
الأحد، 21 يوليه 2024 - 20:15
كتب : عمرو نبيل
قررت إدارة نادي فاركو عدم تجديد تعاقد النيجيري كينجسلي سوكاري.
كينجسلي سوكاري
النادي : فاركو
وحسبما علم FilGoal.com سيصبح سوكاري لاعبا حرا بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده.
وانضم سوكاري في صيف 2021 لصفوف فاركو ضمن صفقات الفريق بعد التأهل للدوري المصري لأول مرة.
صاحب الـ 29 عاما خاض 77 مباراة مع فاركو وسجل هدفا وحيدا.
وخاض سوكاري الموسم الجاري 20 مباراة في الدوري المصري.
وغاب النيجيري عن قائمة فاركو في آخر 5 مباريات.
من هو سوكاري؟
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