خبر في الجول - فاركو يقرر عدم تجديد تعاقد سوكاري

بدأ مسيرته في إنيمبا النيجيري وانتقل لصفوف الصفاقسي التونسي وقضى 5 مواسم مع الأبيض والأسود قبل الوصول لفاركو بعدما ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي والزمالك من قبل.

توج بلقب الدوري النيجيري ولقبي كأس تونس من قبل.

في 2014 بعمر 18 عاما تم استدعاءه لجميع فئات منتخب نيجيريا بنفس العام كثاني لاعب يفعل ذلك بعد أحمد موسى في 2011، كما حاز جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري المحلي.

وصفه تقرير نيجيري بـ "إنييستا" الجديد، حيث كشف أنه يحب الإسباني ويمكنه مشاهدته طيلة اليوم.

يمتلك مباراتين دوليتين بقميص النسور الخضر.

سجل هدفا وحيدا في الدوري المصري مع فاركو جاء في الخسارة ضد إنبي بنتيجة 2-1.