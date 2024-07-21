ليني يورو يتحدث عن ظهوره الأول مع يونايتد

تحدث ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد عن ظهوره الأول مع الشياطين الحمر، وذلك أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

اللاعب الشاب أكمل انتقاله ليونايتد قبل أيام قادما من ليل الفرنسي، ومنحه إريك تين هاج مدرب يونايتد فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي في التجربة الودية الثانية للفريق في فترة الإعداد، والتي انتهت بالفوز بهدفين نظيفين.

وقال يورو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الدقائق الأولى مع يونايتد؟ إنه شعور استثنائي. أنا راض عن أدائي".

وأضاف "الفريق قدم مباراة جيدة جدا، وأتمنى أن نواصل اللعب بهذا المستوى".

وتابع "الجهاز الفني وزملائي ساعدوني كثيرًا، وجعلوني ألعب بأريحية كبيرة. هناك تعاون رائع بين اللاعبين في الملعب، وهذا شيء جيد بكل تأكيد".

بعد الفوز على جلاسكو رينجرز، يستعد يورو للسفر إلى الولايات المتحدة مع الفريق لخوض 3 مباريات ودية هناك ضد آرسنال وريال بيتيس وليفربول.

وعن المرحلة المقبلة، قال "تنتظرنا ثلاث مباريات قوية، وأعلم أن الجماهير ستكون حاضرة هناك".

وأتم المدافع الفرنسي "كلاعبين، سنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز في هذه المباريات".

قبل 3 أيام، أعلن مانشستر يونايتد رسميا تعاقده مع المدافع ليني يورو قادما من صفوف ليل.

ووقع اللاعب الفرنسي على عقد يربطه بيونايتد حتى عام 2029 مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

ولم يذكر يونايتد قيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت خزائنه 50 مليون يورو بالإضافة لـ12 مليون أخرى كحوافز.

فيما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات ديفيد أورنستين في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن الصفقة تصل تكلفتها الإجمالية لـ70 مليون يورو.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" ذكرت في شهر يونيو الماضي أن المدافع صاحب الـ18 عاما يجذب انتباه ريال مدريد ويونايتد وليفربول وباريس سان جيرمان.

ووصف التقرير آنذاك ريال مدريد بأنه يرى ليني يورو بمثابة "موهبة الأجيال".

ولكن ريال مدريد رأى أن التكلفة الإجمالية للصفقة أصبحت باهظة للاعب يتبقى في تعاقده مع ليل موسما وحيدا فقط.

وكان اللاعب وفقا للتقرير يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد لكنه سئم الانتظار وشعر أن يونايتد بذل الكثير من الجهد لإقناعه بالانضمام إليهم وهو ما حدث في نهاية المطاف.

وخاض يورو مع ليل 60 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ولم يمثل ليني يورو حتى الآن منتخب فرنسا الأول بيد أنه لعب في مختلف الفئات السنية.

وأصبح ليني يورو بذلك ثاني صفقات يونايتد الرسمية في الصيف الجاري بعدما ضم جوشوا زيركزي.