أثليتك: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع توتنام من أجل هويبيرج

الأحد، 21 يوليه 2024 - 13:47

كتب : FilGoal

بيير إيميل هويبيرج يسجل ويحتفل بهدفه مع توتنام ضد ليفربول

أفادت شبكة ذا أثليتك بأن نادي مارسيليا توصل إلى اتفاق مع توتنام من أجل ضم بيير إميل هويبيرج.

وأوضح التقرير أن النادي الفرنسي سيدفع لنظيره الإنجليزي 20 مليون يورو من أجل ضم الدنماركي الدولي.

وأضاف التقرير أن هناك رتوش أخيرة تفصل النادي الفرنسي عن إعلان الصفقة رسميا.

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في حالة إتمام الصفقة سيغادر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا الدوري الإنجليزي بعد 8 مواسم.

ووافق هويبيرج على الانضمام لمشروع مارسيليا بعدما تحدث مع المدير الفني الإيطالي روبرتو دي زيربي.

قبل أيام، أعلن نادي مارسيليا الفرنسي عن تعاقده مع ميسون جرينوود قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووقع جرينوود مع مارسيليا على عقد مدته 5 سنوات، يمتد حتى صيف عام 2029.

وسيحصل مانشستر يونايتد على 30 مليون يورو قيمة الصفقة.

بيير إميل هويبيرج توتنام مارسيليا
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