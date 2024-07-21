فوزي الحناوي: أشعر بالاكتئاب بسبب موقف من مسؤول الاتحاد السكندري

الأحد، 21 يوليه 2024 - 11:13

كتب : FilGoal

فوزي الحناوي

كشف فوزي الحناوي لاعب الاتحاد السكندري عن موقف مر به خلال الموسم الحالي أثر على نفسيته.

فوزي الحناوي

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وفقا للحناوي فإن أحد المسؤولين في النادي طلب منه تخفيض راتبه بنسبة 5% لأن النادي يريد النزول بسقف الرواتب وتقبل الأمر ولكن بشرط تقليل العقود الأعلى منه أولا وهو ما لم يحدث.

قال الحناوي إنه بعد أن رفض تقليل راتبه انقلبت عليه الإدارة والمدير الفني للفريق ولم يشارك بشكل نهائي مع الفريق.

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وشدد صاحب الـ 25 عاما على أنه يشعر بالاكتئاب بسبب ما حدث ولكنه قدم أيضا الشكر لمحمد مصيلحي رئيس النادي الذي لم يتأخر عن عدم أي لاعب حسب شهادته.

وشارك الحناوي في مباراتين فقط منذ بداية الموسم، الأولى كانت تحت قيادة طارق العاشري في كأس الرابطة لمدة 3 دقائق ضد بلدية المحلة.

أما المشاركة الثانية كانت مساء أمس السبت في الدوري ضد البنك الأهلي لمدة دقيقة واحدة.

وانضم الحناوي للاتحاد السكندري في 2020 قادما من الأهلي.

وشارك بقميص الاتحاد السكندري منذ انضمامه للفريق في 87 مباراة وخلالها سجل 5 أهداف وصنع 3.

الاتحاد السكندري فوزي الحناوي
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