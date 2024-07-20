ليجاور حجازي؟ فوت ميركاتو: الخلود يسعى لضم عيسى ماندي

السبت، 20 يوليه 2024 - 22:53

كتب : FilGoal

عيسى ماندي - الجزائر - السنغال - الصورة من الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي

وجه نادي الخلود السعودي أنظاره للجزائري عيسى ماندي مدافع فياريال الإسباني.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" فإن ماندي سيوقع على عقده مع الخلود في الساعات القليلة المقبلة.

وخاض ماندي 22 مباراة الموسم الماضي سجل خلالها هدفا وحيدا بقميص الغواصات الصفراء.

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قلب الدفاع والظهير الأيمن البالغ 32 عاما لعب في مسيرته لفرق ريمس الفرنسي وريال بيتيس وفياريال الإسبانيان.

ومثّل ماندي منتخب الجزائر في 96 مباراة وسجل خلالها 5 أهداف.

وتوج ماندي مع الجزائر بلقب أمم إفريقيا 2019 في مصر، كما شارك في كأس العالم 2014.

DeFodi Images/DeFodi Images via Getty Images

وربما يكون ماندي ثنائية عربية في دفاع الخلود الصاعد حديثا للدوري السعودي.

وربطت تقارير سعودية انتقال أحمد حجازي بالخلود السعودي. (طالع التفاصيل)

وكان رئيس نادي الخلود محمد الخليفة قال إن ناديه يفكر في ضم محمود عبد المنعم "كهربا" ويأمل في جلب أحمد "زيزو" من الزمالك.

كما أشار إلى أن هناك مفاوضات جارية مع الأهلي لضم أليو ديانج.

عيسى ماندي الخلود فياريال
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