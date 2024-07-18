تقرير: حجازي يميل للانتقال إلى الخلود وليس نيوم

الخميس، 18 يوليه 2024 - 14:10

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

يميل أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة للانتقال إلى الخلود الموسم المقبل وليس نيوم.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الخلود

ووفقا لمصدر مقرب من حجازي أبلغ صحيفة "اليوم" السعودية أن المفاوضات بين حجازي والخلود أصبحت متقدمة للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن حجازي يميل لعرض الخلود عن نيوم.

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أما فيما تردد عن خضوعه لفحص طبي مع نيوم فقد نفى المصدر تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

ويمتد تعاقد حجازي مع اتحاد جدة حتى صيف 2026 لكن عميد الأندية السعودية أبلغ المدافع المصري برحيله الصيف الجاري.

وكان رئيس نادي الخلود محمد الخليفة قال إن ناديه يفكر في ضم محمود عبد المنعم "كهربا" ويأمل في جلب أحمد "زيزو" من الزمالك.

كما أشار إلى أن هناك مفاوضات جارية مع الأهلي لضم أليو ديانج.

ويلعب الخلود في الدوري السعودي الموسم المقبل فيما ينشط نيوم في الدرجة الأولى.

الخلود نيوم حجازي
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