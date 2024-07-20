أثليتك: إيفرتون يرفض بيع برانثوايت إلى مانشستر يونايتد إلا في حالة وحيدة

السبت، 20 يوليه 2024 - 16:43

كتب : FilGoal

جاراد برانثوايت

أبلغ إيفرتون نظيره مانشستر يونايتد اليوم السبت رسميا رفضه بيع لاعبه جاراد برانثوايت.

وأوضحت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن إيفرتون لن يبيع اللاعب إلا في حالة الحصول على 70 مليون جنيه إسترليني.

في الوقت ذاته فإن يونايتد يرغب في تقليل ذلك المبلغ ويرى أنه ضخما.

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وكان يونايتد قدم عرضين سابقين مقابل 35 مليون إسترليني بالإضافة لـ8 ملايين أخرى كحوافز، وآخر مقابل 45 مليون إسترليني لكن تم رفض كليهما.

ويؤمن إيفرتون أن قيمة برانثوايت لا يجب أن تقل عن يوشكو جفارديول وويسلي فوفانا وهاري ماجواير وكل منهما تخطت قيمته الـ70 مليون إسترليني.

وعلى الرغم من فشل عملية استحواذ شركة "فرايدكين" على إيفرتون فإن هذا لا يعني الموافقة على بيع اللاعب الإنجليزي صاحب الـ22 عاما.

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