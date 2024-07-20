تحديد موعد وصول خوسيلو إلى قطر لبدء مشواره مع الغرافة

السبت، 20 يوليه 2024 - 15:45

كتب : FilGoal

خوسيلو - ريال مدريد - بايرن ميونيخ

حدد نادي الغرافة القطري موعد وصول نجمه الجديد الإسباني خوسيلو.

خوسيلو

النادي : الغرافة

الغرافة

وانضم خوسيلو لصفوف الغرافة قادما من ريال مدريد.

وبحسب قنوات "الكاس" القطرية، فإن خوسيلو سيصل إلى الدوحة العاصمة القطرية غدا الأحد لبدء مشواره مع الغرافة.

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وانتقل خوسيلو إلى الغرافة بعد أيام من تفعيل ريال مدريد بند شرائه من صفوف إسبانيول.

وأعلن نادي الغرافة القطري تعاقده بشكل رسمي مع خوسيلو لقيادة هجوم الفهود بالموسم المقبل.

ولعب المهاجم الإسباني في صفوف ريال مدريد خلال الموسم المنقضي على سبيل الإعارة من النادي الكتالوني، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف يورو.

التقارير أشارت إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أراد بقاء خوسيلو. لكن خوسيلو قرر الرحيل.

ويبدو أن انضمام كيليان مبابي وإندريك إلى ريال مدريد الموسم المقبل، جعل خوسيلو يفكر في مغادرة الميرينجي.

وتألق خوسيلو في صفوف ريال مدريد الموسم الماضي، وأسهم بقوة في تتويج الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

خوسيلو ريال مدريد الغرافة
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