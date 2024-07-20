بينهم تجربة عربية.. مباريات إنتر الودية استعدادا لموسم 2024/2025

السبت، 20 يوليه 2024 - 15:21

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر وميلان

عادت الفرق الأوروبية للتدريبات استعدادا لخوض غمار الموسم الجديد.

بعض الفرق بدأت حتى خوض المباريات الودية بالفعل.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات إنتر الودية استعدادا للموسم الجديد.

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ويخوض إنتر تجربة ودية عربية عندما يواجه اتحاد جدة السعودي تحضيرا للموسم الجديد.

إنتر ميلان × اتحاد جدة.. الأربعاء 7 أغسطس – 9:30 مساء.

تشيلسي × إنتر – الأحد 11 أغسطس.. 5:00 مساء.

إنتر ميلان × بيرجوليتيسي.. الأحد 22 يوليو – 3:00 مساء.

إنتر ميلان × لاس بالماس.. السبت 27 يوليو.. 5:00 مساء.

بيسا × إنتر ميلان.. الجمعة 2 أغسطس – 5:0 مساء.

وستكون المباراة الرسمية الأولى لإنتر ميلان في الموسم ضد جنوى يوم 17 أغسطس بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ويحمل إنتر ميلان لقب الموسم المنصرم من الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان
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