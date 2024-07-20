بينهم تجربة عربية.. مباريات إنتر الودية استعدادا لموسم 2024/2025
السبت، 20 يوليه 2024 - 15:21
كتب : FilGoal
عادت الفرق الأوروبية للتدريبات استعدادا لخوض غمار الموسم الجديد.
بعض الفرق بدأت حتى خوض المباريات الودية بالفعل.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات إنتر الودية استعدادا للموسم الجديد.
ويخوض إنتر تجربة ودية عربية عندما يواجه اتحاد جدة السعودي تحضيرا للموسم الجديد.
إنتر ميلان × اتحاد جدة.. الأربعاء 7 أغسطس – 9:30 مساء.
تشيلسي × إنتر – الأحد 11 أغسطس.. 5:00 مساء.
إنتر ميلان × بيرجوليتيسي.. الأحد 22 يوليو – 3:00 مساء.
إنتر ميلان × لاس بالماس.. السبت 27 يوليو.. 5:00 مساء.
بيسا × إنتر ميلان.. الجمعة 2 أغسطس – 5:0 مساء.
وستكون المباراة الرسمية الأولى لإنتر ميلان في الموسم ضد جنوى يوم 17 أغسطس بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.
ويحمل إنتر ميلان لقب الموسم المنصرم من الدوري الإيطالي.
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