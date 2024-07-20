بينهم تجربة عربية.. مباريات إنتر الودية استعدادا لموسم 2024/2025

خبر في الجول - أوروك يتمم اتفاقه للانضمام لأهلي بنغازي الليبي

روي كوستا: باريس أرسل عرضا لضم نيفيز.. ولم أقل سعره من قبل

لتأمين مستقبله.. كاماردا يوقع على أول عقد احترافي له مع ميلان

رغم انتهاء عقده.. روي كوستا: دي ماريا سيستمر في بنفيكا

بهدف سام مرسي.. إبسويتش تاون يفوز على شاختار وديا

تين هاج: لم أطلب ضم دي ليخت إلى يونايتد.. وهذا ردي على اتهامي بتفضيل الهولنديين

فليك: تدريب برشلونة كان هدفي منذ البداية.. وشكرا "لاماسيا"

تحديد موعد وصول خوسيلو إلى قطر لبدء مشواره مع الغرافة