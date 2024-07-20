مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟

السبت، 20 يوليه 2024 - 14:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

هل نشاهد محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر في مركز جديد مع ناديه الموسم المقبل تحت قيادة المدرب أرني سلوت؟ ربما ذلك قد يحدث.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

خسر ليفربول مساء أمس الجمعة بهدف دون رد من بريستون نورث إيند في أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد.

أقيمت المباراة خلف الأبواب المغلقة، لكن هناك شيء ذكره لويس ستيل صحفي جريدة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وأوضح التقرير أن صلاح خاض المباراة في مركز رقم 9 أو المهاجم الصريح على عكس اعتياده اللعب في مركز الجناح الأيمن.

وأشار الصحفي الإنجليزي إلى أنه ربما قد يكون صلاح شارك في ذلك المركز لأنه لم يتواجد أي مهاجم ليلعب فيه في ظل غياب داروين نونيز بعدما لعب مع أوروجواي في كوبا أمريكا 2024.

لكنه أكد أن ذلك الأمر قد يستحق التركيز عليه لأنه قد يتكرر مستقبلا.

يذكر أن صلاح حمل شارة قيادة الفريق خلال تلك المباراة في ظل غياب فيرجيل فان دايك عقب مشاركته مع هولندا في يورو 2024.

صلاح ليفربول
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