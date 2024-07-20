مواعيد مباريات مانشستر يونايتد الودية استعدادا لموسم 2024/2025

عادت الفرق الأوروبية للتدريبات استعدادا لخوض غمار الموسم الجديد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات ريال مدريد الودية استعدادا للموسم الجديد.

رينجرز × مانشستر يونايتد.. اليوم السبت 20 يوليو.. 6:00 مساء.

أرسنال × مانشستر يونايتد × الأحد 28 يوليو – 3 صباحا.

مانشستر يونايتد × ريال بيتيس.. الخميس 1 أغسطس – 5 صباحا.

مانشستر يونايتد × ليفربول.. الأحد 4 أغسطس – 2:30 صباحا.

وستكون المباراة الرسمية الأولى ليونايتد في الموسم الجديد هي الدربي ضد مانشستر سيتي في ملعب ويمبلي في كأس الدرع الخيرية في العاشر من شهر أغسطس المقبل.

وتوج يونايتد الموسم الماضي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

فيما ظفر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.

وأنهى يونايتد الدوري في المركز الثامن وسيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما توج بلقب الكأس.