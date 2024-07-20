رومانو: يونايتد وحيدا في السباق.. ليفربول لا يريد رابيو

يبدو أنه لن يوجد أي صراع على ضم أدريان رابيو لاعب يوفنتوس السابق ومنتخب فرنسا بين أندية الدوري الإنجليزي.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن ليفربول لا يعمل على ضم اللاعب الفرنسي.

وأوضح رومانو أن رابيو يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي وهو أولويته خاصة عقب رحيله عن يوفنتوس مجانا.

وكانت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية ذكرت أن مانشستر يونايتد مهتم بضم رابيو بشكل مجاني.

وخلال الموسم الماضي شارك رابيو مع يوفنتوس في 36 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويلعب رابيو في صفوف يوفنتوس منذ عام 2019 حينما انتقل له مجانا قادما من باريس سان جيرمان.

وشارك رابيو مع فرنسا في يورو 2024 وودع البطولة من نصف النهائي على يد إسبانيا.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت قبل شهر أن رابيو قد ينتقل إلى ريال مدريد بعد اعتزال توني كروس بنهاية الموسم الماضي.

لكن منذ ذلك الوقت ولا وتوجد أي أنباء جديدة حيال ذلك الأمر.