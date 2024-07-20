دي مارزيو: أرسنال يقترب من الاتفاق مع بولونيا على ضم كالافيوري

السبت، 20 يوليه 2024 - 12:27

كتب : FilGoal

ريكاردو كالافيوري - إيطاليا - ألبانيا

بات أرسنال قاب قوسين أو أدنى من التوصل لاتفاق مع نادي بولونيا الإيطالي لضم مدافعه ريكاردو كالافيوري خلال الصيف الجاري.

وذكر جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم السبت أن أرسنال اقترب من التوصل لاتفاق مع بولونيا لضم المدافع الإيطالي مقابل 50 مليون يورو.

وأوضح دي مارزيو انه سيتم في الأيام المقبلة مناقشة الحوافز ونسبة إعادة البيع.

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وسبق وأوضح فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا توصل أرسنال لاتفاق مع كالافيوري على تفاصيل التعاقد الشخصية بعقد يمتد حتى عام 2029.

وأشار رومانو إلى أن نادي بازل الذي لعب له كالافيوري من قبل لديه الحق في الحصول على 50% من أي بيع مستقبلي للاعب من قبل بولونيا.

ويفعل البند في حال بيع كالافيوري بمقابل أكثر من 4 ملايين ونصف يورو.

وبدأ كالافيوري مسيرته الكروية في فريق روما وقرر جوزيه مورينيو مدرب الذئاب تصعيده من الناشئين وإشراكه.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قد بدأ مسيرته في مركز الظهير الأيسر.

وقرر هيكو فوجل مدرب بازل إشراكه في مركز قلب الدفاع وبالتالي هو أول من غير مركزه.

وثبته تياجو موتا مدربه في بولونيا في ذلك المركز ووصل لأفضل مستوى له في الموسم المنقضي الأمر الذي لفت الأنظار في بطولة يورو 2024 وجعل عدة اندية تتسابق للتعاقد معه.

بولونيا أرسنال كالافيوري
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