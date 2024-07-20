عودة ساندرو تونالي لتدريبات نيوكاسل

عاد ساندرو تونالي لتدريبات نيوكاسل الجماعية لأول مرة قبل نهاية فترة إيقافه استعدادا للمشاركة في الموسم المقبل.

وظهر الإيطالي في معسكر الفريق التحضيري بألمانيا لأول مرة في مران الفريق الجماعي اليوم.

وتعرض تونالي للإيقاف لمدة 10 أشهر بسبب تورطه في قضايا المراهنات خلال مشاركته في الدوري الإيطالي.

ويحق للدوري الإيطالي المشاركة في المباريات بدءا من 27 أغسطس المقبل.

وسيغيب تونالي عن أول جولتين من الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وقال إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل عبر إذاعة بي بي سي: "أعتقد أن تونالي عاد لائقا وانضم للفريق مباشرة وكان سلوكه مثاليا".

وأضاف "رأيت شخصا مختلفا بعض الشيء لأنه يعود بعد غياب دام 10 أشهر، هو قوي جدا على الناحية الذهنية"

وأتم "سيغيب عن بداية الموسم لكنه لاعب كبير بالنسبة لنا".

ويستعد نيوكاسل للمشاركة الموسم المقبل في المسابقات المحلية الإنجليزية.

وخاض تونالي 12 مباراة فقط الموسم الماضي مع نيوكاسل بعد انضمامه مقابل 52 مليون جنيه إسترليني قادما من ميلان.