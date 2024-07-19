أولبمياد باريس – رفع علم مصر على مبنى مقر البعثة

رفع وفد بعثة مصر الرسمية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 علم مصر فوق مقر البعثة في القرية الأولمبية.

ومن المقرر أن تقام الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وتسلم وفد مصر مقر البعثة من اللجنة المنظمة بعد وصوله الى القرية الأولمبية، وجاري ترتيب كافة التفاصيل استعدادا لاستقبال اللاعبين الذين سيبدأون في التوافد على القرية الأولمبية اعتبارا من الأحد الموافق 21 يوليو.

وتشارك البعثة المصرية بـ 164 لاعبا في 22 رياضة مختلفة خلال أولمبياد باريس بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيين و16 لاعبا احتياطيا. (أسماء البعثة بالكامل من هنا)

وجدول مواعيد منتخبات مصر الجماعية (من هنا)

وجدول مواعيد البعثة المصرية بالكامل (من هنا)