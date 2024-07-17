أولمبياد باريس - 3 مباريات في يوم واحد.. جدول مواعيد منتخبات مصر الجماعية
الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 13:58
كتب : محمد سمير
تشارك البعثة المصرية في أولمبياد باريس بثلاث رياضات جماعية مختلفة.
ويلعب منتخب مصر في ألعاب كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة خلال منافسات أولمبياد باريس.
ويشهد يوم السبت 27 يوليو الجاري مباراة لكل منتخب من المنتخبات الثلاثة.
ويستعرض لكم FilGoal.com جدول مباريات منتخبات مصر الجماعية:
كرة القدم
الأربعاء 24 يوليو: مصر × جمهورية الدومنيكان (6 مساء)
السبت 27 يوليو: مصر × أوزبكستان (6 مساء)
الثلاثاء 30 يوليو: مصر × إسبانيا (4 عصرا)
كرة اليد
السبت 27 يوليو: مصر × المجر (12 ظهرا)
الإثنين 29 يوليو: مصر × الدنمارك (3 عصرا)
الأربعاء 31 يوليو: مصر × فرنسا (8 مساء)
الجمعة 2 أغسطس: مصر × النرويج (10 مساء)
الأحد 4 أغسطس: مصر × الأرجنتين (12 ظهرا)
كرة الطائرة
السبت 27 يوليو: مصر × بولندا (6 مساء)
الثلاثاء 30 يوليو: مصر × إيطاليا (10 صباحا)
الجمعة 2 أغسطس: مصر × البرازيل (2 ظهرا)
وتقام منافسات أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.
ولم يسبق لمنتخبات مصر الجماعية حصد أي ميدالية أولمبية طوال التاريخ.