للسيدات فقط.. اتحاد الكرة يفتح باب التقدم للرخصة D

فتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب التقدم للحصول على الرخصة التدريبية D.

وسيتم استلام الأوراق الخاصة بالحصول على الرخصة التدريبية D بداية من 21 يوليو الجاري حتى 24 من الشهر ذاته.

وسيتم إستلام الأوراق الخاصة بالحصول على الرخصة بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

وأوضح علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري أن دورة الرخصة التدريبية D ستكون للسيدات فقط.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، قد أعلن عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية.

وستقود أميرة يوسف تدريب منتخب مصر بمعاونة كل من آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد ومخطط أحمال، وأمجد خاطر مدربا لحراس المرمى.

وحصلت أميرة يوسف على رخصة التدريب CAF A خلال الدورة التي أقامها اتحاد الكرة المصري في العام الماضي وهي أحد الاشتراطات لتدريب المنتخبات.