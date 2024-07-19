خبر في الجول - غزل المحلة يحسم صفقة لاعب سموحة

"لم نلعب ضدهم".. تليفونات بني سويف يكشف لـ في الجول كواليس انتحال اسمهم لمواجهة كاظمة

موعد مباراة الأهلي ضد الألومنيوم في كأس مصر

مصدر من الزمالك لـ في الجول: موقفنا سليم ضد بروكسي.. وموقف إنذارات نبيل عماد