خبر في الجول - غزل المحلة يحسم صفقة لاعب سموحة
الجمعة، 19 يوليه 2024 - 16:30
كتب : هاني العوضي
أتم نادي غزل المحلة إجراءات التعاقد مع محمد عصام لاعب وسط غزل المحلة.
محمد عصام
النادي : سموحة
ويستعد غزل المحلة لخوض منافسات الدوري الممتاز بالموسم الجديد بعد حصوله على المركز الثاني بدوري المحترفين.
وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة أتم الاتفاق بشان ضم محمد عسام لاعب وسط سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وتضمن الاتفاق بشأن انتقال محمد عصام وجود بند يمنح غزل المحلة أحقية الشراء.
ويتولى أحمد عيد عبد الملك مهمة المدير الفني لنادي غزل المحلة ونجح يف إعادته للدوري الممتاز.
محمد عصام صاحب الـ27 عاما سبق له اللعب لنادي لافيينا قبل الانتقال إلى سموحة في صيف 2022.
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